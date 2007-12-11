رایزنی زیباری و نخست وزیر سوریه / مذاکرات معاون طالبانی در اردن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه،"هوشیار زیباری" وزیر امور خارجه عراق عصر روز گذشته با "محمد ناجی عطری" نخست وزیر سوریه در دمشق دیدار کرد.

روابط دوجانبه و راههای توسعه آن به گونه ای که منافع مشترک دو کشور در زمینه های مختلف را در بر داشته باشد از جمله موضوعات مورد بحث در این دیدار بود.

به گفته زیباری،سوریه بر موضع خود مبنی بر حمایت از برقراری امنیت و ثبات در عراق تاکید کرد.وزیر امور خارجه عراق عصر روز گذشته وارد دمشق شد.

خبر دیگر اینکه "طارق الهاشمی" معاون رئیس جمهوری عراق نیز شب گذشته برای دیدار با مقامهای اردنی از جمله "نادر الذهبی" نخست وزیر اردن و بررسی روابط دوجانبه و اوضاع عراقی های ساکن اردن وارد امان شد؛این دیدار دو روزه خواهد بود.