جاده های خراسان رضوی بارانی و لغزنده است

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف بنی اسدی اظهار کرد: بارش باران از صبح جمعه در مناطق غربی استان آغاز و اکنون سطح جاده‌های این مناطق لغزنده است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی بیان کرد: هم اکنون بارش باران در شهرستان‌های بردسکن و بخش سرولایت نیشابور موجب لغزندگی سطح جاده‌ها در این مناطق شده است.

وی گفت: جاده ترانزیتی درگز-قوچان و دیگر جاده‌های قوچان نیز از صبح امروز تحت تأثیر بارش متناوب باران قرار دارد هر چند ساعت پیش این بارش‌ها متوقف شده است اما امروز روند بارش‌ها در این مسیرها ادامه خواهد داشت.

بنی اسدی ادامه داد: همچنین وزش باد و گردو خاک در شهرستان سرخس دید افقی رانندگان در مسیر ترانزیتی مشهد-سرخس را کاهش داده است.