شهروندان ماسوله از تعرفه برق ارزان بهره مند می شوند

عرب مقصودی مدیر عامل شرکت گاز گیلان در گفتگوبا خبرنگار مهر در رشت، افزود: شهر تاریخی ماسوله به دلیل بافت تاریخی اجازه حفاری ندارد و به جای گاز تعرفه برق برای آنان ارزانتر در نظر گرفته خواهد شد.

وی افزود: از مجموع 49 شهر استان 43 شهر از نعمت گاز برخوردار و دو شهر دیگر هم مراحل انتهایی گازرسانی را می گذراند.

عرب مقصودی خاطرنشان کرد: مراحل اجرایی خط انتقال گاز سه شهرکوهستانی جیرنده، بره سر و دیلمان گیلان 91 درصد پیشرفت داشته و امسال تزریق گاز در آن صورت می گیرد.

عرب مقصودی بیان داشت: مطالعات داخلی این شهرها انجام و طرحهای آن نیز آماده است.

وی گفت: امسال ضمن انتخاب پیمانکار، عملیات اجرایی داخلی این سه شهر شروع خواهد شد.