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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۴۱

مدیرعامل شرکت گاز گیلان:

شهروندان ماسوله از تعرفه برق ارزان بهره مند می شوند

شهروندان ماسوله از تعرفه برق ارزان بهره مند می شوند

رشت - خبرگزاری مهر: محسن عرب مقصودی گفت: شهرک تاریخی ماسوله به دلیل بافت سنتی و تاریخی خود امکان حفاری ندارد و گازرسانی به آن ممکن نیست به همین دلیل ساکنان این شهرک از برق ارزان بهره مند می شوند.

عرب مقصودی مدیر عامل شرکت گاز گیلان در گفتگوبا خبرنگار مهر در رشت، افزود:  شهر تاریخی ماسوله به دلیل بافت تاریخی اجازه حفاری ندارد و به جای گاز تعرفه برق برای آنان ارزانتر در نظر گرفته خواهد شد.

وی افزود: از مجموع 49 شهر استان 43 شهر از نعمت گاز برخوردار و دو شهر دیگر هم مراحل انتهایی گازرسانی را می گذراند.

عرب مقصودی خاطرنشان کرد: مراحل اجرایی خط انتقال گاز سه شهرکوهستانی جیرنده، بره سر و دیلمان گیلان 91 درصد پیشرفت داشته و امسال تزریق گاز در آن صورت می گیرد.

عرب مقصودی بیان داشت: مطالعات داخلی این شهرها انجام و طرحهای آن نیز آماده است.

وی گفت: امسال ضمن انتخاب پیمانکار، عملیات اجرایی داخلی این سه شهر شروع خواهد شد.

کد مطلب 602587

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