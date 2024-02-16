دشمن به دنبال کاهش قدرت مردم ایران به ویژه در سطح منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر جمیاری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کوهپایه با سفارش و تاکید بر رعایت تقوای الهی به ویژه تقوای سیاسی اظهار کرد: ملتی هوشیار است که قدرت شناسایی دشمن را داشته باشد.

وی افزود: ملتی دشمن خود و آسیب‌های اجتماعی را بشناسد و با وحدت و همدلی گام در راه برطرف کردن آنها بردارد آن جامعه و ملت موفق خواهد بود.

امام جمعه کوهپایه با بیان اینکه دشمن به دنبال عدم حضور مردم در پای صندوق‌های رأی است، تصریح کرد: دشمن به دنبال کاهش قدرت مردم ایران بخصوص در سطح منطقه هستند.

وی بیان داشت: ملت ایران با حضور باشکوه خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن پشت دشمن را به خاک مالیدند و در انتخابات ۱۱ اسفندماه امسال مجدد این اتفاق خواهد افتاد و دشمنان آمریکایی و صهیونیستی را بار دیگر ناامید خواهند کرد.

حجت الاسلام جمیاری با بیان اینکه انتخابات آبروی ملت است، بیان داشت: دشمنان آمریکایی و صهیونیستی امروز بشدت از قدرت بازدارندگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و همچنین حضور با بصیرت ملت ایران اسلامی ترسیده‌اند و ایران کنونی نیز با ایران قبل از انقلاب ۵۷ بشدت تغییر پیدا کرده است‌.

وی ادامه داد: ارتقا بخش کوهپایه به شهرستان به مرور زمان باعث رشد و ارتقا خواهد شد و این اتفاق از برکات انقلاب است.

امام جمعه کوهپایه گفت: توسعه و پیشرفت کوهپایه در گرو وحدت و همدلی اهالی و احزاب و جریانات مختلف است.

وی به رویدادهای پیش رو در هفته جاری از جمله روز اقتصاد مقاومتی، قیام مردم تبریز، روز روحانیت و روز ولادت حضرت علی اکبر و روز جوان اشاره کرد و گفت: دولتمردان باید به معنی واقعی کلمه از حوزه تولید و بخش خصوصی حمایت کنند.

خطیب نماز جمعه‌های کوهپایه بیان داشت: یکی از سند جنایت شاهان همین عهدنامه ترکمنچای بود و اگر رژیم پهلوی ادامه داشت مشخص نبود که چه قسمت‌های دیگه از ایران جدا می‌گشت.