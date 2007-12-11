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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۳:۱۶

برنامه بازی های معوقه سپاهان تغییر کرد / بازی بزرگ نیم فصل روز دهم دیماه برگزار می شود

برنامه بازی های معوقه سپاهان تغییر کرد / بازی بزرگ نیم فصل روز دهم دیماه برگزار می شود

سازمان لیگ برتر با تغییر زمان برگزاری دیدارهای معوقه تیم فوتبال سپاهان اصفهان از رویارویی این تیم با پرسپولیس در روز دهم دیماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال صعود تیم فوتبال سپاهان به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام باشگاه های جهان تغییراتی در نحوه برگزاری دیدارهای معوقه اینتیم به وجود آمد که به موجب آن برخی از بازی های این تیم با 2 روز تاخیر برگزار خواهد شد. برنامه جدید دیدارهای معوقه تیم فوتبال سپاهان به شرح زیر است :
یکشنبه - 25/9/86
ذوب آهن اصفهان - سپاهان اصفهان

جمعه - 30/9/86
مس کرمان - سپاهان اصفهان

پنجشنبه - 6/9/86
سایپا تهران - سپاهان اصفهان

براین اساس، دیدار تیم های فوتبال سپاهان اصفهان و پرسپولیس تهران در چارچوب دیدارهای هفته هفدهم لیگ برتر روز دوشنبه دهم دیماه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 602588

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