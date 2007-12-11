برنامه بازی های معوقه سپاهان تغییر کرد / بازی بزرگ نیم فصل روز دهم دیماه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال صعود تیم فوتبال سپاهان به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام باشگاه های جهان تغییراتی در نحوه برگزاری دیدارهای معوقه اینتیم به وجود آمد که به موجب آن برخی از بازی های این تیم با 2 روز تاخیر برگزار خواهد شد. برنامه جدید دیدارهای معوقه تیم فوتبال سپاهان به شرح زیر است :

یکشنبه - 25/9/86

ذوب آهن اصفهان - سپاهان اصفهان

جمعه - 30/9/86

مس کرمان - سپاهان اصفهان

پنجشنبه - 6/9/86

سایپا تهران - سپاهان اصفهان

براین اساس، دیدار تیم های فوتبال سپاهان اصفهان و پرسپولیس تهران در چارچوب دیدارهای هفته هفدهم لیگ برتر روز دوشنبه دهم دیماه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار خواهد شد.