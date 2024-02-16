به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سید احسن حسینی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه مسجد جامع سنندج اظهار کرد: شرکت در انتخابات به ارتقای امنیت کشور کمک می‌کند و موجب یاس و ناامیدی دشمن می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: همه افرادی که واجد شرایط رأی هستند باید در پای صندوق‌های رأی حاضر شوند و برای تقویت وطن و امنیت کشور گام بردارند.

امام جمعه موقت سنندج عنوان کرد: ایران کشوری قوی است و دولت سیزدهم نیز دولتی مردمی است و باید همراه این نظام و دولت باشیم و برای داشتن ایران قوی و آباد همت گماریم.

ماموستا حسینی خواستار اجتناب نامزدهای انتخابات از نشر اکاذیب و توهین و تهمت به یکدیگر شد و گفت: مسؤولان نیز قدردان حمایت مردم باشند و به مردم خدمت کنند.

وی هر رأی مردم را همچون پرتاب موشکی به قلب استکبار دانست و اضافه کرد: حضور حداکثری مردم می‌تواند شکست دشمنان را به ارمغان آورد.

امام جمعه موقت سنندج بر شکرگزاری نعمات خداوند تاکید کرد و گفت: کسب روزی حلال موجب خوشنودی خداوند خواهد شد و باید با انجام کار خیر و حلال برای آخرت توشه‌اندوزی کنیم.

ماموستا حسینی اضافه کرد: یاد خدا آرامش قلب‌هاست و باید با تلاوت قرآن و ذکر و یاد خداوند دل‌هایمان را صیقل دهیم.