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۲۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۱۷

امام جمعه موقت سنندج:

شرکت در انتخابات امنیت کشور را ارتقا می‌دهد

شرکت در انتخابات امنیت کشور را ارتقا می‌دهد

سنندج_امام جمعه موقت سنندج گفت: شرکت در انتخابات امنیت کشور را ارتقا می‌دهد و عامل یاس دشمنان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سید احسن حسینی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه مسجد جامع سنندج اظهار کرد: شرکت در انتخابات به ارتقای امنیت کشور کمک می‌کند و موجب یاس و ناامیدی دشمن می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: همه افرادی که واجد شرایط رأی هستند باید در پای صندوق‌های رأی حاضر شوند و برای تقویت وطن و امنیت کشور گام بردارند.

امام جمعه موقت سنندج عنوان کرد: ایران کشوری قوی است و دولت سیزدهم نیز دولتی مردمی است و باید همراه این نظام و دولت باشیم و برای داشتن ایران قوی و آباد همت گماریم.

ماموستا حسینی خواستار اجتناب نامزدهای انتخابات از نشر اکاذیب و توهین و تهمت به یکدیگر شد و گفت: مسؤولان نیز قدردان حمایت مردم باشند و به مردم خدمت کنند.

وی هر رأی مردم را همچون پرتاب موشکی به قلب استکبار دانست و اضافه کرد: حضور حداکثری مردم می‌تواند شکست دشمنان را به ارمغان آورد.

امام جمعه موقت سنندج بر شکرگزاری نعمات خداوند تاکید کرد و گفت: کسب روزی حلال موجب خوشنودی خداوند خواهد شد و باید با انجام کار خیر و حلال برای آخرت توشه‌اندوزی کنیم.

ماموستا حسینی اضافه کرد: یاد خدا آرامش قلب‌هاست و باید با تلاوت قرآن و ذکر و یاد خداوند دل‌هایمان را صیقل دهیم.

کد مطلب 6025880

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