۲۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۲۱

امام جمعه خوشاب:

اقدامات فرهنگی در هویت سازی و پیشرفت نقش مؤثری دارد

خوشاب- امام جمعه خوشاب گفت: شهرستان خوشاب نیازمند هویت است و اقدامات فرهنگی در هویت سازی و پیشرفت نقش مؤثری دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی تیجانی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه سلطان‌آباد با توصیه به کاندیدهای انتخابات برای پرهیز از ایجاد توقعات کاذب در مردم، اظهار کرد: اقداماتی که در توان نمایندگان مجلس نیست به مردم وعده کاذب ندهند.

امام جمعه خوشاب با تاکید بر اینکه وقتی اکثر مردم به دنبال جمعیت هستند شما به دنبال کیفیت باشید.

وی گفت: کاندیدهای انتخابات به سراغ جانبازان جنگ تحمیلی و سر مزار شهدای گمنام بدون همراه و بدون دوربین عکاسی برای عکس گرفتن بروند و تقاضا کنند گمنام بمانند و اگر هم در انتخابات رأی نیاوردند به سراغ همین مردم بروند و مشکلاتشان را حل کنند.

تیجانی با تاکید بر اینکه پیشرفت در شهرستان خوشاب فقط با بلند کردن ساختمان‌های بلند ایجاد نمی‌شود، افزود: پیشرفت با بلند شدن همت ساکنان منطقه است و این منطقه نیازمند هویت است و اقدامات فرهنگی در هویت سازی و پیشرفت نقش مؤثری دارد.

کد مطلب 6025881

