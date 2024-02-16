به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید عمران حسینی نسب در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر سلطانیه با اشاره به حضور معنادار مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، اظهار داشت: راهپیمایی ۲۲ بهمن میثاق مردم و میثاق دهه هشتادی‌ها و دهه نودی‌ها با انقلاب اسلامی بود.

امام جمعه سلطانیه با اشاره تعجب رسانه‌های خارجی از حضور با شکوه مردم گفت: به عبارت بهتر راهپیمایی ۲۲ بهمن واقع‌نمایی از صدای مردم بود و نشان داد صدای مردم حمایت از انقلاب اسلامی و ارزش‌های اسلام انقلاب است.

وی با بیان اینکه معنای حضور حماسی مردم این بود که اگر چه عموم مردم از ضعف‌ها و مشکلات گلایه دارند و ناراضی هستند ولی میان اصل انقلاب و وضع موجود فرق قایلند و ناکارآمدی و مشکلات را مربوط به اصل انقلاب نمی‌دانند، افزود: مردم با حضور در راهپیمایی به دنیا نشان دادند که از فشارهای خارجی آگاهند و یکی از ریشه‌های مشکلات را فشارهای دشمنان می‌دانند و از تلاش دشمنان برای ایجاد دوگانه حل مشکلات و عدول از انقلاب آگاهند و راه حل مشکلات را نه تسلیم بلکه مقاومت انقلابی می‌دانند و مشکلات اقتصادی آنان را دچار اشتباه محاسباتی نمی‌کند.

حسینی نسب با قدردانی از مردم شهرستان سلطانیه اعم از شهر و روستاهای تابعه که خودجوش و از روی عشق و علاقه در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کردند، ادامه داد: حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن یاری جبهه حق و قدرت نمایی در برابر دشمنان انقلاب بود.

وی با اشاره به موضوع انتخابات و با بیان اینکه امیدوار هستیم مردم عزیز شهرستان حماسه راهپیمایی را با حماسه مشارکت حداکثری تکمیل خواهند کرد و برگ زرین دیگری در دفتر انقلاب و افتخارات خود ثبت خواهند کرد، گفت: انتخابات هم مثل راهپیمایی برای حمایت از اصل نظام و انقلاب است و انقلاب اسلامی این حق را به مردم داده و مردم هم از حق خود استفاده خواهند کرد.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه اگر دشمن احساس ضعف و سستی کند، جرأت پیدا می‌کند و دشمن کسی است که لوله گاز را منفجر می‌کند و همان دشمن است که می‌گوید رأی ندهید پس دلسوز ما نیستند و لذا دستور قرآن این است که خلاف خواست دشمن قدم بردارید و هر قدمی که بردارید و دشمن را عصبانی کنید، عمل صالح است، به مردم نیز توصیه کرد که کاندیداها را بشناسید و با شناخت رأی دهید، گفت: کاندیداها فقط خود را حلّال مشکلات معرفی نکنند و در سخنان خود طوری سخن نگویند که خدمات انقلاب نادیده گرفته شود. طوری سخن نگویند که چون من نبودم هیچ کاری نشده و اگر هم من نباشم هیچ کاری نخواهد شد.

وی با اشاره به مسائل و مشکلات ۰ سلطانیه از جمله نداشتن چهره شهری مطلوب با همه خدمان، تکمیل نبودن و یا مستقر نشدن ادارات، نبود برخی خدمات درمانی با وجود دستگاه‌های مجهز در درمانگاه و نبود ادارات فرهنگی مثل سازمان تبلیغات اسلامی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و اوقاف و امور خیریه گفت: وظیفه اصلی نماینده قانون گذاری است اما قطعاً با توجه به جایگاهی که دارد علاوه بر وضع قانون در راستای حل مشکلات، با مطالبه گری و پیگیری نیز می‌تواند در حل مشکلات تأثیرگذار باشد اما به سلطانیه حتی در ایام تبلیغات انتخاباتی زیاد بها داده نمی‌شود و در زمان نمایندگی نیز همینطور است.

حسینی نسب با تبریک سالروز ولادت حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان و با بیان اینکه حضرت علی اکبر (ع) حق مدار، با بصیرت و دشمن شناس بود که نیاز جامعه و جوانان امروزی است، افزود: بالاترین خدمت به جوانان و تکریم آنان رفع مشکلات جوانان و تسهیل امور ازدواج و مسکن آنان است و وظیفه جوانان هم تهذیب و خودسازی، ارتباط با مساجد و حضور در صحنه‌های انقلاب اسلامی است.