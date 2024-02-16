۲۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۴۹

امام جمعه سلطانیه:

راهپیمایی ۲۲ بهمن میثاق دهه هشتادی‌ها و دهه نودی‌ها با انقلاب بود

زنجان-امام جمعه سلطانیه گفت: راهپیمایی ۲۲ بهمن میثاق دهه هشتادی‌ها و دهه نودی‌ها با انقلاب بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید عمران حسینی نسب در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر سلطانیه با اشاره به حضور معنادار مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، اظهار داشت: راهپیمایی ۲۲ بهمن میثاق مردم و میثاق دهه هشتادی‌ها و دهه نودی‌ها با انقلاب اسلامی بود.

امام جمعه سلطانیه با اشاره تعجب رسانه‌های خارجی از حضور با شکوه مردم گفت: به عبارت بهتر راهپیمایی ۲۲ بهمن واقع‌نمایی از صدای مردم بود و نشان داد صدای مردم حمایت از انقلاب اسلامی و ارزش‌های اسلام انقلاب است.

وی با بیان اینکه معنای حضور حماسی مردم این بود که اگر چه عموم مردم از ضعف‌ها و مشکلات گلایه دارند و ناراضی هستند ولی میان اصل انقلاب و وضع موجود فرق قایلند و ناکارآمدی و مشکلات را مربوط به اصل انقلاب نمی‌دانند، افزود: مردم با حضور در راهپیمایی به دنیا نشان دادند که از فشارهای خارجی آگاهند و یکی از ریشه‌های مشکلات را فشارهای دشمنان می‌دانند و از تلاش دشمنان برای ایجاد دوگانه حل مشکلات و عدول از انقلاب آگاهند و راه حل مشکلات را نه تسلیم بلکه مقاومت انقلابی می‌دانند و مشکلات اقتصادی آنان را دچار اشتباه محاسباتی نمی‌کند.

حسینی نسب با قدردانی از مردم شهرستان سلطانیه اعم از شهر و روستاهای تابعه که خودجوش و از روی عشق و علاقه در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کردند، ادامه داد: حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن یاری جبهه حق و قدرت نمایی در برابر دشمنان انقلاب بود.

وی با اشاره به موضوع انتخابات و با بیان اینکه امیدوار هستیم مردم عزیز شهرستان حماسه راهپیمایی را با حماسه مشارکت حداکثری تکمیل خواهند کرد و برگ زرین دیگری در دفتر انقلاب و افتخارات خود ثبت خواهند کرد، گفت: انتخابات هم مثل راهپیمایی برای حمایت از اصل نظام و انقلاب است و انقلاب اسلامی این حق را به مردم داده و مردم هم از حق خود استفاده خواهند کرد.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه اگر دشمن احساس ضعف و سستی کند، جرأت پیدا می‌کند و دشمن کسی است که لوله گاز را منفجر می‌کند و همان دشمن است که می‌گوید رأی ندهید پس دلسوز ما نیستند و لذا دستور قرآن این است که خلاف خواست دشمن قدم بردارید و هر قدمی که بردارید و دشمن را عصبانی کنید، عمل صالح است، به مردم نیز توصیه کرد که کاندیداها را بشناسید و با شناخت رأی دهید، گفت: کاندیداها فقط خود را حلّال مشکلات معرفی نکنند و در سخنان خود طوری سخن نگویند که خدمات انقلاب نادیده گرفته شود. طوری سخن نگویند که چون من نبودم هیچ کاری نشده و اگر هم من نباشم هیچ کاری نخواهد شد.

وی با اشاره به مسائل و مشکلات ۰ سلطانیه از جمله نداشتن چهره شهری مطلوب با همه خدمان، تکمیل نبودن و یا مستقر نشدن ادارات، نبود برخی خدمات درمانی با وجود دستگاه‌های مجهز در درمانگاه و نبود ادارات فرهنگی مثل سازمان تبلیغات اسلامی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و اوقاف و امور خیریه گفت: وظیفه اصلی نماینده قانون گذاری است اما قطعاً با توجه به جایگاهی که دارد علاوه بر وضع قانون در راستای حل مشکلات، با مطالبه گری و پیگیری نیز می‌تواند در حل مشکلات تأثیرگذار باشد اما به سلطانیه حتی در ایام تبلیغات انتخاباتی زیاد بها داده نمی‌شود و در زمان نمایندگی نیز همینطور است.

حسینی نسب با تبریک سالروز ولادت حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان و با بیان اینکه حضرت علی اکبر (ع) حق مدار، با بصیرت و دشمن شناس بود که نیاز جامعه و جوانان امروزی است، افزود: بالاترین خدمت به جوانان و تکریم آنان رفع مشکلات جوانان و تسهیل امور ازدواج و مسکن آنان است و وظیفه جوانان هم تهذیب و خودسازی، ارتباط با مساجد و حضور در صحنه‌های انقلاب اسلامی است.

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
