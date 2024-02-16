مردم نسبت به انقلاب اسلامی وفادار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب پهلو زاده در خطبه‌های این هفته شهر اهرم با تقدیر از حضور پرشکوه مردم ایران اسلامی و شما مردم شریف تنگستان در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن اظهار داشت: مردم انقلابی در سرتاسر ایران اسلامی نشان دادند که نسبت به آینده این انقلاب و تأثیر حضور مردم در صحنه‌های مختلف امیدوار هستند و نقش خود را مؤثر می‌دانند.

امام جمعه اهرم تصریح کرد: حضور با بصیرت مردم در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن نشان داد که نسبت به انقلاب خود وفادار هستند و تبلیغات دشمن نمی‌تواند اراده مردم را تضعیف کند و وظیفه مسئولان بعد راهپیمایی بیشتر می‌شود و باید فخر و مباهات کنند مسئولیت خدمت به این مردم را به عهده دارند.

وی اضافه کرد: شاخصه راهپیمایی امسال حضور پررنگ دهه هشتادی و نودی ها بود که تجدید میثاقی بود با امام و انقلاب و نشان داد انقلاب اسلامی در عمق جان اینها قرار دارد و این پیوند محکم برای دشمنان بسیار سخت است.

پهلوزاد خاطر نشان کرد: از سلایق مختلف اجتماعی و سیاسی در این راهپیمایی شرکت کرده بودند چرا که می‌دانند عدم حضور به معنای میدان دادن به دیگران و دشمنان است.

وی گفت: حضور انقلابی مردم مشکل گشا است و مردم بین اصل دفاع از انقلاب با هر سلیقه‌ای و انتقاد از بعضی از مشکلات و معضلات تفکیک قائل هستند و دفاع از اصل نظام را بخاطر وجود نظام‌های گرگ صفت استکباری دفاع از موجودیت خود می‌دانند.

امام جمعه اهرم با تبریک ۱۱ شعبان سالروز ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام گفت: در کربلا وقتی امام حسین علیه السلام می‌فرماید: فرزندم دیدم اسب سواری در برابرم ایستاد و گفت: ای حسین! شما شتابان می روید و مرگ با شتاب شما را به بهشت می‌برد، علی اکبر فرمودند یا ابتِ أفَلَسنا علی الحق؟ آیا ما بر حق نیستیم؟ امام فرمود بلی بر حق هستیم، جریان کربلا و عاشوراییان در مدار حق و در صراط حق بودند.

امام جمعه اهرم افزود: شاخصه جوان گام دومی در انقلاب اسلامی حق شناسی و حق مداری و دفاع از حق است.

وی یا د آور شد: اگر در دوران صدر اسلام میثم تمار و عمار بن یاسرها بخاطر دفاع از حق شهید شدند در دوران شما جوانان هم، شهید آرمان علی وردی و روح الله عجمیان برای دفاع از حق شهید شدند.

وی گفت: در دوران ما که دوران فتنه‌ها است به فرموده امیرالمومنین «لَا یَحْمِلُ هَذَا الْعَلَمَ إِلَّا أَهْلُ‏ الْبَصَرِ وَ الصَّبْرِ وَ الْعِلْمِ بِمَوَاضِعِ الْحَق‏» عَلَم دفاع از ولایت و امامت کسی نمی‌تواند حمل کند مگر کسانی که اهل بصیرت و صبر باشند و حق را بشناسند.

وی بیان کرد: نوجوانان و جوانان با حضور در برنامه‌های معنوی می‌توانند رذائل اخلاقی را از خود دور کنند.

پهلو زاده بیان کرد: حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید: تا جوان هستید کوشش کنید در تهذیب نفس، زیرا هزاران جوان موفق می‌شوند و یک پیر موفق نمی‌شود. قید و بندها و قفل‌های شیطانی اگر در جوانی از آنها غفلت شود هر روز که از عمر بگذرد ریشه دارتر می‌شود. لذا فصل جوانی فصل جهاد اکبر و مبارزه با نفس است.

امام جمعه اهرم با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری گفت: در انتخابات مجلس شورای اسلامی تعداد کاندیداهای بیشتری حضور دارند و لازم است کاندیداها نسبت به یکدیگر با حفظ حریم و حرمت به تبلیغ توانمندی‌ها و برنامه‌های خودشان اقدام کنند و از تخریب همدیگر و صحبت‌های ناروا پرهیز کنند.

وی بیان کرد: حرف اول و آخر در انتخابات هم مردم خواهند زد نه احزاب و گروه‌ها، در ایام انتخابات باید بصیرت بخشی و تبیین صورت بگیرد و انتخاب را به عهده مردم گذاشت و به جای مردم تصمیم گیری و تصمیم سازی نشود.

وی اضافه کرد: یک نکته هم باید به مردم عرض کنیم که در انتخاب خود به کسی که می رسند نباید نسبت به آرمان‌ها و ارزشهای انقلاب و نظام که خط قرمز آرمان‌ها و ارزش‌ها ولایت است اهل مسامحه باشد.

وی گفت: در مورد مجلس حاضر، مقام معظم رهبری نکات مهمی فرمودند که معیار انتخاب ما باید باشد و ولایتمداری را از عمل به این معیارها باید بشناسیم.

وی گفت: دومین خط قرمز بعد از ولایت مردم هستند، مردم در انقلاب اسلامی صاحب انقلاب هستند و مردم داری و نشستن پای حرف مردم و نشستن پای حرف جوانان و پای حرف صاحب نظران و دغدغه مندان جامعه هم شاخص دومی است که در انتخاب نماینده باید مد نظر داشت.

وی گفت: مسئولیت نمایندگی و دیگر مسئولیت‌ها محلی برای ریاست بر مردم نیست بلکه خدمت گذاری و خادمی است، بار مسئولیت امانتی است که در گردن مسئول است و ما باید بدانیم این بار امانت را بر گردن چه کسی قرار می‌دهیم.