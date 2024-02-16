مردم همواره پای ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علی خاتمی در خطبههای نماز جمعه زنجان با بیان اینکه وجود برخی از مشکلات به ویژه در حوزه اقتصادی را کتمان نمیکنیم، گفت: مهمترین موضوع در این خصوص این است که مردم با وجود همه این مشکلات کماکان پای انقلاب بوده و از آنچه که با خون شهدا به دست آمده است، دلسرد نشدهاند.
وی با اشاره به اینکه حضور حماسی مردم در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن امسال بیانگر حمایت آحاد مختلف مردم از نظام و پای کار بودن آنها بود، افزود: این حضور حماسی در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن نشان داد که مسؤولان باید با تلاش بیشتر در فکر رفع مشکلات و دغدغههای جدی مردمی که همواره پای کار انقلاب هستند، باشند.
خطیب نماز جمعه زنجان با بیان اینکه این حضور ارزشمند مردم در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن امسال بیانگر آن است که مردم این حضور را در روز ۱۲ اسفندماه و در قالب انتخابات مجلس شورای اسلامی تداوم خواهند بخشید، خاطرنشان کرد: بیتردید انتخابات امسال نیز همانند ادوار گذشته با خلق حماسهای دیگر از سوی مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی رقم خواهد خورد.
وی با یادآوری اینکه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب همواره بر نقش تأثیرگذار جوانان در عرصههای مختلف اشاره و تاکید کردهاند، اضافه کرد: بیتردید با نگاهی به بیانیه گام دوم انقلاب درمییابیم که جوانان مخاطبان اصلی این بیانیه بوده و از همین رو مسؤولان باید اهتمام جدی به برنامهریزی بر روی نسل آیندهساز ایران اسلامی داشته باشند.
امام جمعه زنجان در ادامه ضمن محکوم کردن جنایات رژیم غاصب صهیونیستی علیه مردم غزه، اظهار کرد: بیتردید کسانی که از مردم مطلوم غزه به انحای مختلف حمایت میکنند، مشمول رحمت الهی قرار خواهند گرفت و امروز مردم همیشه در صحنه زنجان بار دیگر با برگزاری راهپیمایی حماسی، انزجار خود را از جنایات ادامهدار اسرائیل کودککش اعلام خواهند کرد.
