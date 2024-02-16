نامزدهای انتخابات در استان مرکزی از تخریب یکدیگر بپرهیزند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی حسینی‌پور، در خطبه‌های عبادی سیاسی جمعه اراک اظهار کرد: راهپیمایی و حضور حماسی مردم ولایتمدار ایران و استان مرکزی به ویژه با حضور گسترده دهه‌های ۸۰ و ۹۰ در روز ۲۲ بهمن بی نظیر بود و مشت محکمی بر دهان دشمنان ایران و اسلام زد.



وی افزود: مردم با راهبری بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری در تمام صحنه‌ها حضور برجسته داشته و کارنامه درخشانی را در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت کردند و باید اذعان کرد به واسطه حضور حماسی و همیشگی مردم، انقلاب اسلامی اکنون از قدرتمندترین کشورهای دنیا است.

امام جمعه موقت اراک گفت: استخوان‌های رژیم صهیونیستی با طوفان الاقصی خرد شده و با پایان جنگ غزه، رژیم صهیونیستی دیگر وجهه‌ای در جهان ندارد.

حجت الاسلام حسینی پور افزود: انتظار است آموزش و پرورش، نسل کنونی جامعه را سرباز و یاور امام زمان (عج) پرورش و تربیت کند و در این راستا از تمام ظرفیت‌ها بهره گیری کند.

وی ضمن تاکید بر اینکه نامزدهای انتخابات باید در تراز جمهوری اسلامی باشند، گفت: انتظار است داوطلبان انتخابات صادقانه برنامه‌های خود را برای مردم ارائه کنند و از تخریب یکدیگر بپرهیزند.