هر یک رای ما در انتخابات پیش رو موجب تقویت اقتدار کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی در خطبههای نماز جمعه این هفته قم گفت: جشنهای نیمه شعبان در پیش است و سیل علاقمندان به مسجد مقدس جمکران و حرم حضرت معصومه سلام الله علیها می آیند و امید است امسال نیز شاهد شکوه ماه شعبان در نیمه این ماه باشیم و از مسؤولان امر انتظار داریم مقدمات این حضور و حماسه معنوی و وحدتی را فراهم آورند.
امام جمعه قم گفت: در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران، حماسهای دیگر از سوی ملت خلق شد و نسل امروز نشان دادند که همچنان میدانند انقلاب چه پدیده بزرگی است و چه غوغایی برای ملت و دنیا به ارمغان آورد.
آیت الله اعرافی اضافه کرد: در گذشته حاکمان کشور عیاشان بودند و دست خدا آمد و امام از قم برخاست و این نهضت بزرگ پدید آمد و امروز نیز قم و حوزه علمیه بیدار است و حماسه ۲۲ بهمن نشان از بیداری و روح حماسی ملت بزرگ ایران دارد.
مدیر حوزههای علمیه قم بیان کرد: گوهر انقلاب اسلامی و روح و فرهنگ معنویت در کشور ما همچنان زنده است و نباید فریب خورد و اسیر معادلات غلط شد و دشمنان بدانند این سیل خروشان و فریادهای رسا در ۲۲ بهمن امسال همان شکوه سال ۵۷ را داشته و ملت بزرگ ایران همچنان بیدار است و در برابر استکبار بایستد.
خطیب جمعه قم گفت: مسؤولان باید تلاش شبانه روزی برای حل مشکلات مردم داشته باشند.
وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری گفت: انتخابات مجلس بسیار مهم است و کسی نباید تحت تأثیر حرفهای ناصحیح قرار گیرد.
وی اضافه کرد: کارکرد مجلس شورای اسلامی به گونهای است که نیازمند مشارکت حداکثری در انتخابات دارد چرا که این مجلس برای کشور ریل گذاری میکند.
وی ابراز داشت: انتخابات خبرگان رهبری بسیار مهم و نقطه عطف تاریخ ایران است و همه کسانی که دل در گرو اسلام و انقلاب و ایران دارند باید مشارکت گستردهای در انتخابات پیش رو داشته باشند.
خطیب جمعه قم افزود: باید مبلغ شرکت حداکثری در انتخابات باشیم و امروز یک رأی ما، موجب تقویت اقتدار کشور و امید بخش برای محور مقاومت، اسلام و سبب خشنودی دوستان و غضب دشمنان میشود.
وی اضافه کرد: باید مشارکت بالایی در امر انتخابات داشته باشم و با تاسی به امام و رهبری و الهام از شهدا در عرصه انتخابات حضور داشته باشیم.
مدیر حوزههای علمیه اضافه کرد: قم باید نماد فرهنگ اسلامی باشد و قم قهرمان همواره نماد دینداری و رعایت ارزشها در طول تاریخ بوده است و امروز دچار برخی از آسیبهای هستیم که همگان وظیفه دارند با روشهای درست جایگاه معنوی و اخلاقی و معرفتی قم را ارتقا دهند و منظر قم باید معنوی و اخلاقی باشد و در این مسیر دستگاههای مسؤول باید برنامهها را با محوریت حرم و جمکران سامان دهند.
آیت الله اعرافی اضافه کرد: وضع قم از جاهای دیگر کشور بهتر است اما این شرایط کافی نیست و همگان باید پاسدار خون شهدا باشیم و قم پایگاه انقلاب و اسلام است و باید این شأن را پاس بداریم و پیوست قم اسلامی و انقلابی و معنوی را باید مد نظر قرار دهیم.
خطیب جمعه قم اضافه کرد: مساجد قم باید سرآمد مساجد کشور باشند و بازار قم باید نمادی از قم انقلابی و اسلامی باشد.
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