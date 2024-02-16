مردم با حضور در انتخابات درایت و هوشیاری خود را نشان خواهند داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدابراهیم سعیدی در خطبه‌های نمازجمعه بندر دیر در مصلای شهدای محراب با تقدیر از حضور حماسی مردم ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن، اظهار داشت: حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ناشی از ایمان و تقوا است.



امام جمعه موقت دیر افزود: با وجود مشکلاتی که در کشور وجود دارد و دشمنان با بزرگنمایی آنها می‌خواستند مردم در جشن‌های انقلاب و راهپیمایی ۲۲ بهمن حاضر نشوند اما ملت ایران با حضور خود به این دشمنان یاوه گوی داخلی و خصوصاً رسانه‌ها و دشمنان خارجی جواب دندان شکنی دادند.

سعیدی با بیان اینکه حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن اتمام حجتی با مسئولین برای حل مشکلات است، تاکید کرد: مردم ایران اسلامی در انتخابات ۱۱ اسفندماه سال جاری هم این هوشیاری و درایت و حضور به موقع و در لحظه را نشان خواهند داد.



وی با تاکید بر اینکه مردم با مسئولین همراه هستند تا مشکلات هرچه زودتر برطرف شود و دشمن نتواند بزرگنمایی کند، یادآور شد: مسئولین نسبت به حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن و حمایت آنها از نظام و پایبندی به ارزش‌های انقلاب دقت نظر داشته باشند و نسبت به حل مشکلات مردم تلاش کنند.



امام جمعه موقت دیر با اشاره به انتخابات ۱۱ اسفندماه، گفت: مردم علاوه بر مشارکت بالا در انتخابات، با بصیرت خود افراد اصلح را انتخاب کنند تا مجلس قوی مدنظر مقام معظم رهبری شکل بگیرد.



وی افزود: علاوه بر حضور خود در انتخابات برای شرکت دیگران در این حماسه بزرگ سیاسی زمینه سازی و تبیین کنیم.



خطیب جمعه دیر با اشاره به روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی، تصریح کرد: امیدواریم مسئولین کشور و استان و شهرستان بویژه دست اندرکاران سیاست‌های بانکی و پولی در راستای استمرار کارآفرینی از بنگاه‌های کوچک و زودبازده حمایت کنند.



وی با اشاره به سالروز قیام مردم تبریز در حمایت از چهلمین روز قیام مردم قم در بهمن ماه ۵۶، عنوان کرد: تبریز یکی از شهرهای میدان دار مبارزه با طاغوت و رژیم ستمشاهی بود و با استمرار قیام‌های این چنینی در سراسر کشور، انقلاب اسلامی در بهمن ۵۷ به پیروزی رسید.



سعیدی در رابطه با سالروز گشایش سفارت فلسطین در تهران، بیان داشت: سیاست دفاع از مظلوم برگرفته از دین نبوی و سیره معصومین از اهداف شکل گیری انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) بود که یکی از نشانه‌های آن تعطیلی سفارت رژیم صهیونیستی در ایران و گشایش سفارت فلسطین بود.



وی با اشاره به روز روحانیت، ابراز کرد: روحانیت اصیل و مردمی و راستین و پیرو مکتب اهلبیت همواره حق را رعایت کرده و مطالبه گر حقوق مؤمنین بوده و هست و در دفاع از ارزش‌ها و اسلام و تبیین دین اسلام کوتاهی نکرده است و امامین انقلاب نمونه بارز آن هستند.



سعیدی با تبریک اعیاد شعبانیه و روز ولات حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان، خاطرنشان کرد: این روز، روز الگوگیری است و جوانان ایران اسلامی بویژه رأی اولی‌ها با احساس مسئولیتی که حضرت علی اکبر (ع) داشت پای صندوق‌های رأی بروند و انتخاب نیکو داشته باشند.



وی خطاب به خانواده‌ها و مسئولین، تاکید کرد: با فرزندان و جوانان گفت و گو و ارتباط گیری صحیح داشته باشید قبل از آنکه دشمن آنها را از مسیر منحرف کند.