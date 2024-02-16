به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل روشن تن در خطبه‌های نماز جمعه تبریز این هفته اظهار کرد: رعایت تقوا در تمامی عرصه‌ها بسیاری از مشکلات ما را حل می‌کند.

وی با قدردانی از تمامی افرادی که در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب و سربلندی ایران اسلامی وارد میدان انتخابات شده‌اند، افزود: مردم ایران اسلامی همواره حماسه آفرین بودند و در ۲۲ بهمن امسال نشان دادند که هیچگاه از انقلاب اسلامی دست نخواهند کشید و به طور یقین در انتخابات نیز این حماسه را تکرار خواهند کرد.

روشن تن ادامه داد: دشمن بداند این حماسه آفرینی‌ها نقطه آغازی بر خلق حماسه‌های دیگر است و ملت ایران با مشارکت حداکثری در انتخابات بار دیگر عزت و اقتدار ایران اسلامی را به نمایش خواهد گذاشت و دشمنان را مأیوس و دوستداران انقلاب را شاد خواهد کرد.

وی اعلام کرد: ۱۱ اسفند ماه برای سربلندی ایران اسلامی و حفظ و صیانت از مرزهای آن به پای صندوق‌های رأی خواهیم رفت.

خطیب نماز جمعه تبریز با اشاره به سالروز قیام ۲۹ بهمن سال ۱۳۵۶ مردم تبریز گفت: این قیام پرونده حکومت طاغوتی و ستم شاهنشاهی را در کمتر از یک سال بست.

روشن تن ادامه داد: قیام ۲۹ بهمن رویدادی مهم در تاریخ ایران است و روزی تاریخ ساز و مقطع تاریخی در انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.

وی افزود: در وصف این قیام و قهرمانی‌های مردم تبریز همین بس که رهبر معظم انقلاب در دیدار سال گذشته فرمودند: «پرچم آزادی و عزت ایران دست تبریزی‌هاست».

وی به مناسبت‌های هفته و روز روحانیت و شهادت نماینده ولی فقیه در سپاه اشاره کرد و گفت: تعداد شهدای روحانی در دوران دفاع مقدس نشان داد که روحانیون نسبت به وطن، اسلام و انقلاب و دفاع از آن کم نگذاشته‌اند.

روشن تن به عهدنامه ننگین ترکمنچای و گلستان نیز اشاره کرد و افزود: در سایه بی کفایتی حکومت وقت، بخشی از کشور به بیگانگان داده شد در حالی که در هشت سال جنگ تحمیلی با ابرقدرت‌های جهان حتی یک وجب هم از دست ندادیم.

وی مناسبت دیگر هفته را آغاز عملیات خیبر در سال ۱۳۶۲ اعلام کرد و گفت در این عملیات لشکر همیشه پیروز عاشورا با مجاهدت‌های خود ضربه محکمی به دشمن وارد کرد.

روشن‌تن همچنین به حمله رژیم اشغالگر قدس به «رفح» نیز اشاره کرد و گفت: این رژیم به دنبال اخراج ساکنان اصلی غزه و تسلط بر مرز این منطقه با مصر و تضعیف و سرنگونی حماس است که آن را به گور خواهد برد زیرا که امروز حماس به یک تفکر مقاومت تبدیل شده است و از بین نخواهد رفت.