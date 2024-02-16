ملاک رای مردم برنامه های نامزدها برای رفع مشکلات باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مولانا غلام نبی توکلی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران مسجد جامع این شهرستان اظهار کرد: هیچ انسانی در مقابل نفس خود مصون نیست، مگر پیامبران الهی که خداوند آنها را تحت حمایت خود قرار میدهد، دعای ما در هر پست و مقامی که هستیم، این باید باشد که خدایا تو ما را حفاظت کن که به این امانت خیانت نکنیم. این امانت هر چیزی از جمله همین آرایی که در انتخابات داده میشود، میتواند باشد.
امام جمعه اهل سنت شهرستان تایباد افزود: وقتی رأی به کاندیدایی میدهیم، در واقع امانتی به او دادیم و او باید از خداوند طلب توفیق برای ادای دین کند و خیانت نکند، فکر نکند ۴ سال و ۸ سال و ۱۲ سال تمام شود و در این مدت مردم را در نظر نگیرد، هیچ اتفاقی رخ نمیدهد؛ بلکه سوال و جواب بسیار سختی در انتظار او خواهد بود.
وی گفت: بیمارستان ما بسیار فرسوده است، سالهای سال از بیمارستان جدید گفتیم، بهانه آنها زمین است، زمینی که از آن مردم است و منابع طبیعی حق جلوگیری از ساخت بیمارستان را ندارد.
توکلی خطاب به نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: نماینده جدید (هرکس که رأی مردم را بگیرد) باید اولویت او بیمارستان تایباد باشد، پزشکان ما و پرسنل درمان ما در سختی فعالیت میکنند، هزینه تعمیرات این بیمارستان از ساخت یکبیمارستان جدید بیشتر شده است. شورای شهر، شورای شهرستان و نماینده جدید همسو باید موضوع بیمارستان را در اولویت خود قرار دهند.
امام جمعه اهل سنت شهرستان تایباد تصریح کرد: تحرکات کاندیداها آغاز شده است، نزد همه میروند و وعده میدهند، ما از همین تریبون به آنها میگوئیم اولویت مردم ما بیمارستان و جادههای مرگ تایباد است، هر کاندیدی که میآید باید برای این دو موضوع برنامه اعلام کند و تضمین دهند.
ملاک رأی شما، برنامههای کاندیداها باشد
وی بیان کرد: شما مردم بزرگانی که خود را قیم مردم میدانند و ائتلافهایی تشکیل میدهند، به آنها بگویید که شما وکیل ما نیستید، امروز از آنها بپرسید در طول این سال هرچه کردید؟ چرا نماینده فقط پیش شما میآید و از مردم خبری نمیگیرد، مشکلات دوره به دوره روی هم انباشته شده است و اتفاقی نیفتاده است؟
توکلی تاکید کرد: وقتی پای صندوقهای رأی می روید سخنان بزرگانی که خود را قیم شما میدانند، ملاک شما نباشد، بلکه برنامههای نامزدها را در خصوص رفع مشکلات شهرستان ملاک رأی خود قرار دهید.
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