دشمن در آتش حسادت پیروزی انقلاب/ رمز حیات حضور در انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سمنان به میزبانی مصلا امام این شهر ضمن بیان اینکه دشمن میکوشد تا از طریق مختلف مردم را از انقلاب و نظام روی برگردان کند، ابراز داشت: برای رسیدن به این هدف خود ناامیدی و نارضایتی کردن مردم را در برنامه دارد.

وی ضمن بیان اینکه ایجاد شکاف و جدایی بین حاکمیت و مردم در زمره برنامه‌های دشمن است، افزود: انتخابات مهمترین سوژه‌ای که دشمن از طریق آن می‌تواند به اهداف خود نزدیک تر شود لذا مشارکت در این امر باعث ناامیدی دشمن خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه رمز تداوم راه انقلاب حضور مردم در عرصه‌های مختلف از جمله انتخابات است، ابراز داشت: یوم الله ۲۲ بهمن نیز بار دیگر نشان داد که مردم از مواضع خود عقب نشینی نخواهند کرد و همچنان بر ارزش‌های انقلاب و نظام ایستادند.

مطیعی ضمن بیان اینکه خرابکاری اخیر در خط اصلی انتقال گاز سراسری را باید دید با چه هدف و نیتی صورت گرفته است، تصریح کرد: دشمن با انجام این تحرکات نمی‌تواند در رسیدن به اهداف خود موفق باشد به برکت انقلاب و پرورش مهندسان و نخبگان موضوع حل و موضوع گاز مدیریت شد.

وی ضمن بیان اینکه با تلاش مسئولان استان سمنان مشکلی در گاز وجود نداشت، افزود: با کار حفاظتی و امنیتی همواره دشمنان در رسیدن به اهداف خود ناکام است.