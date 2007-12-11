367 نفر امسال در جاده های استان سمنان جان باختند

به گزارش خبرنگار مهر از سمنان، محمد هادی عموزاده صبح امروز در جلسه شورای ترافیک استان گفت: در این مدت پنج هزار و 432 مورد تصادف درون شهری و برون شهری صورت گرفته که سه هزار و 56 نفر مجروح شدند.

وی با اشاره به افزایش تعداد فوت در تصادفات درون شهری نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت: در این مدت فوتی های تصادفات برون شهری رشد کمتری نسبت به درون شهری داشته اند.

به گفته وی در سال گذشته، شش هزار و 310 مورد تصادف در جاده های استان اتفاق افتاده که چهار هزار و 253 نفر مجروح و 355 نفر جان خود را از دست دادند.

معاون عمرانی استاندار سمنان با بیان اینکه سالانه 12 تا 14 میلیون زائر ازجاده های استان سمنان به سمت حرم رضوی عزیمت می کنند، تصریح کرد: بخش عمده ای از فوت ها در چند نقطه خاص و حادثه خیز استان است.

عموزاده مسیر میامی به سبزوار و کمربندی شهر سمنان را از نقاط حادثه خیز جاده های ارتباطی استان عنوان کرد.

وی ورود مسافران نوروزی از ایوانکی به استان سمنان را در شبانه روز یازده هزار وسیله نقلیه عنوان کرد و گفت: در روزهای تعطیلات فروردین ماه در شبانه روز 17 هزار وسیله نقلیه از محور استان خارج شده است.

این در حالی است که استاندار سمنان در این جلسه با تاکید بر بازنگری این آمار ارائه شده، گفت: بین 30 تا 35 هزار وسیله نقلیه در شبانه روز به نظر می رسد که از استان تردد کرده اند.