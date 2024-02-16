مردم با وجود برخی مشکلات معیشتی پشتیبان ارزش های انقلاب هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدباقر فرزانه ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه مشهد مقدس اظهار کرد: مردم با حضور باشکوه در راهپیمایی ۲۲ بهمن به دشمن نشان دادند که با وجود برخی مشکلات معیشتی و قصور و تقصیرهای بعضی از مسؤولان همچنان پشتیبان آرمان‌ها، اصول و ارزش‌های انقلاب هستند.

امام جمعه موقت مشهد افزود: مردم همچنین با حضور گسترده در راهپیمایی ۲۲ بهمن پشتیبانی و حمایت خود را از رهبر معظم انقلاب نشان دادند.

وی با بیان اینکه راهپیمایی امسال از همه سال‌ها باشکوه‌تر بود، بیان کرد: این موضوع نشانگر رشد سیاسی، بصیرت و آگاهی این ملت است و به دشمنان فهماند که اتحاد ملت از هم گسستنی نیست.

فرزانه تاکید کرد: ملت ما نشان داده است که در دفاع از اسلام حاضر است مانند سیدالشهدا (ع) همه چیز خود را تقدیم کند.

امام جمعه موقت مشهد ادامه داد: دشمن به دنبال ناامید سازی مردم است، در حالی که مردم پشتوانه این نظام هستند.

وی گفت: امروز شعله‌های آتش خشم انقلاب یکی پس از دیگری در کشورهای دنیا و از جمله کشورهای لبنان، سوریه، فلسطین و یمن علیه استکبار در حال روشن شدن است و به جان دشمن افتاده است.