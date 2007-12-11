واحدهای اتیلن اکساید و اتیلن گلایکول پتروشیمی جم به تولید رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، این دو واحد پس از آماده سازی سیستمهای کنترلی با دریافت خوارک اتیلن و اکسیژن ، با اتکا به توان کارشناسان داخلی و بدون حضور کارشناسان خارجی با موفقیت راه اندازی شد.

با بهره برداری کامل از این مجتمع روزانه 5 میلیون دلار درآمد ناخالص عاید کشور می شود. واحد تولید اتیلن اکساید پتروشیمی جم به عنوان موتور محرکه صنایع شیمیایی زمینه ایجاد طیف وسیعی از دیگر صنایع شیمیایی و پایین دستی در کشور را فراهم می کند.

واحد تولید اتیلن گلایکول این مجتمع نیز سالانه 500 هزار تن از انواع منواتیلن گلایکول ، دی اتیلن گلایکول و تری اتیلن گلایکول را تولید می کند که حدود 30 درصد آن در داخل مصرف می شود.

در اجرای سیاست خصوصی سازی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی واحدهای اتیلن اکساید و اتیلن گلایکول به صورت 100 درصد به بخش خصوصی واگذار شده است . برای اجرای کامل اصل 44 نیز درآینده نزدیک این مجتمع از سهامی خاص به سهام عام تبدیل و در بورس به مردم عرضه خواهد شد.