شرکت در انتخابات واجب عینی، شرعی و اخلاقی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمجتبی میردامادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اصفهان اظهار کرد: پرچم برافراشته انقلاب اسلامی آمریکا را ذلیل کرده است و این پرچم برحق است.

وی افزود: حماسه ۲۲ بهمن نشان داد که ایران در مسیر حق حرکت می‌کند، علی‌رغم اینکه تهدیدات فراوانی از سوی دشمن برای راهپیمایی عظیم ۲۲ بهمن مطرح شده بود، اما مردم بدون هیچ ترسی حماسه آفریدند.

امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به ماه شعبان که فرصتی برای آمادگی انسان برای ضیافت الهی است، گفت: امروز مردم غزه رژیم صهیونیستی را به زانو در آورده‌اند و در این راستا این رژیم مرتجع دست به جنایت علیه کودکان زده است، این پیروزی مردم غزه حاصل تزکیه نفس است، همانطوری که در دوران دفاع مقدس تمامی قدرت‌های جهانی مقابل ایران ایستادند، اما رزمندگان ایران با مناجات و ایمان خود عرصه را بر دشمنان تنگ کردند.

وی ادامه داد: امروز ضرورت دارد از القائات دشمنان دوری کنیم و برای پیشرفت کشور در انتخابات شرکت کنیم، زیرا شرکت در انتخابات یک واجب عینی، شرعی و اخلاقی است و در هیچ جای این دنیا کشوری مانند ایران نیست که تمامی ارکان کشور توسط مردم انتخاب شوند، لازم است.

میردامادی خاطرنشان کرد: نمایندگانی که در این انتخابات توسط مردم انتخاب می‌شوند، برای دردهای مردم درمان ارائه کنند، این استان در خطر بی‌آبی و فرونشست است، نمایندگان برای حل این مشکلات اقدام عملیاتی انجام دهند.

وی با اشاره به ماه شعبان که فرصتی برای آمادگی انسان برای ضیافت الهی است گفت: انسان با تزکیه نفس به جایگاهی والا می‌رسد، امروز در دنیایی زندگی می‌کنیم برخی مانند فرعون تصور می‌کنند قدرت تسلیحات نظامی و ثروت پیروزی را رقم می‌زند، در حالی که ایمان و تزکیه نفس پیروزی واقعی را به ارمغان خواهد آورد.