ضربه محکم به استکبار جهانی با مشارکت حداکثری در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی رمضانی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته زاهدان در مصلی قدس، افزود: هرچه جلوتر می‌رویم، شرارت‌های دشمن برای ربایش فکر و ذهن و دین اسلام، بیشتر می‌شود بنابراین در این زمان، علاوه بر عمل صالح، نیاز به صبر و مقاومت در مقابل دشمنان داریم.

امام جمعه موقت زاهدان خاطرنشان کرد: نظام جمهوری اسلامی، دفاع از مظلومان عالم به ویژه مردم مظلوم فلسطین را در اولویت خود قرار داده، اگر از آنها دفاع نکنیم به تکلیفمان و حقی که داریم عمل نکرده‌ایم.

وی گفت: مردم مسلمان با غیرت بصیر و فهیم ایران اسلامی واقف به تکالیف الهی و انقلابی خود هستند.

رمضانی ادامه داد: تاریخ ۴۵ ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی، شاهد و گواه بر حضور مردم در عرصه‌های مختلف برای دفاع از حق بوده است.

وی اضافه کرد: مردم غیور بصیر ایران اسلامی، برای خنثی کردن توطئه‌های دشمن، بیش از ۴۵ سال در شدیدترین تهاجم‌ها و تحریم‌ها قرار گرفته‌اند و با وجود مشکلات کمرشکن، متزلزل و از مسیر حق خارج نشده‌اند.

رمضانی تصریح‌کرد: با وجود اینکه ۴۵ سال از عمر پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد، امسال هم ۲۲ بهمنی آفریدند که موجب ناامیدی دشمنان شد.

وی از مردم به عنوان حماسه سازان ۲۲ بهمن یاد کرد و گفت: حضور مردم در عرصه‌های مختلف، روز به روز دشمنان را تضعیف و نقشه‌های آن‌ها را نقش برآب کرده و جبهه حق را قوی‌تر می‌سازد.

حجت الاسلام رمضانی خاطرنشان کرد: مردم ایران اسلامی با حضور و مشارکت حداکثری در دو انتخابات بسیار مهم ۱۱ اسفند پیش رو، ضربه محکمی بر پیکره استکبار جهانی خواهند زد.

وی بیان کرد: مردم ایران اسلامی در این ۴۵ سال که از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد، هر زمان که نیاز بوده، به تکالیف خود عمل کرده‌اند.

وی تاکید کرد: نامزدهای انتخابات، باید در نظر داشته باشند در تبلیغات خود وعده‌ای که قابلیت اجرایی ندارد را به مردم ندهند چرا که مایه یاس و ناامیدی مردم می‌شوند.