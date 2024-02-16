نامزدهای انتخابات باید خود را خادم مردم بدانند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری در خطبه‌های این هفته نمازجمعه یزد با بیان اینکه انقلاب یک دگرگونی در قلب و روح و تفکر مردم بوده است، افزود: امام خمینی (ره) با تأسی از قیام امام حسین (ع) برای مردم روشنگری کرد و مسیر امام حسین (ع) را به طور واقعی به مردم نشان داد، آنگاه مردم در صدد تحول برآمدند و انقلاب کردند.

وی اظهار کرد: امام حسین (ع) به دنبال بازگرداندن مردم به سمت خدا بود زیرا در دین انحراف ایجاد شده بود و کج اندیشی ها و انحرافات دینی، مردم را از اسلام واقعی دور کرده بود و در انقلاب اسلامی ایران نیز همین اتفاق افتاد و امام راحل این تفکر که حاکمیت فقط برای اداره کردن جامعه است را کنار زد و حاکمیت الله در جامعه اسلامی را بنا نهاد.

ناصری بیان کرد: سعی طاغوت ها این بود که از مردم مستضعف بگیرند و خود را بزرگ و قدرتمند کنند و همین اتفاق دقیقاً بین ایران و کشورهایی نظیر آمریکا و انگلیس و فرانسه نیز اتفاق افتاد و هر کدام می توانستند قلدری خود را بیشتر ثابت کنند، احساس پیروزی داشتند.

وی افزود: در نظام اسلامی ما اینگونه نیست و حکومت بر اساس خواسته خداوند متعال اداره می شود زیرا ولایت فقیه پیاده کننده دستورات الهی در جامعه است و هر چه بگوید، با استنباط از کلام و احکام خداست.

امام جمعه یزد تصریح کرد: ریاست در جامعه اسلامی مساوی با خدمتگزاری به مردم است و رؤسا در نظام اسلامی خود را خادم ملت می دانند و دست مردم را می گیرند و آنها را در مسیر سعادت قرار می دهند.

ناصری تاکید کرد: حاکمیت در نظام اسلامی، خادمیت جامعه اسلامی و دعوت کردن مردم به سوی خدا و رها کردن آنها از یوغ بندگی دیگر کشورهاست.

وی ادامه داد: اگر کسی نماینده مردم می شود و به مجلس می رود، باید بداند که خادم مردم است و مردم به او روی داده اند که از آبرو، نظام، دین، اقتصاد و فرهنگ آنها صیانت کند نه اینکه برای خود قدرت و ثروت کسب کند زیرا این امر با حکومت اسلامی منافات دارد.

نماینده ولی فقیه در استان یزد یادآور شد: اینکه امام راحل، شرکت در انتخابات را از نظر شرعی لازم و واجب دانستند، برای این است که افرادی را انتخاب کنند که دلسوز آنها باشد، واجب است در انتخابات شرکت کنیم زیرا انتخابات افرادی را که اهلیت خدمت به مردم دارند را به آنها معرفی می کنند و مردم باید از بین آنها اصلح را انتخاب کنند.

وی افزود: پیامبر اکرم (ص) اشرف مخلوقات عالم است اما در کنار مردم می نشست و در حلقه آنها حضور می یافت تا مردم گمان کنند که پیامبر نسبت به آنها مزیت مادی دارد و امروز مسئولان ما باید از این موضوع درس بگیرند.

ناصری تصریح کرد: در نظام اسلامی ما اگر در راهپیمایی شرکت می کنیم، اگر در انتخابات شرکت می کنیم برای رضای خدا و برای انجام تکلیف الهی و برای رشد جامعه است بنابراین اگر کسی در جامعه اسلامی مرتکب خطا و خلافی شود، خداوند او را مؤاخذه خواهد کرد و اگر قدمی بردارد که به نفع دین و کشور باشد، درجات او را ترفیع می دهد هماهنگونه که به افرادی همچون حاج قاسم ها که برای دین خدا حرکت کردند، اینگونه شاخص و عزیز و محبوب کرد.

وی اظهار کرد: خوشحالی ما این است که مسئولان ما دلسوز هستند اما گاهی مشکلاتی ایجاد می شود که اهداف آنها محقق نمی شود اما مردم ما آنقدر قدردان و وفادار هستند که از مسیر خارج نمی شوند و حمایت از نظام و انقلاب و دین و رهبری را به این مشکلات گره نمی زنند.

ناصری تاکید کرد: دولت باید جدی تر باشد و به معیشت مردم توجه ویژه داشته باشد و مردم هم باید هوای یکدیگر را داشته باشند و به یکدیگر کمک کنند تا از این مسیر عبور کنیم.

وی از حضور مردم یزد در راهپیمایی ۲۲ بهمن قدردانی کرد و گفت: اجر شما نزد خداوند متعال عظیم است و بدانید اگر اتحاد داشته باشید، خداوند شما را یاری خواهد کرد.