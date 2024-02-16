به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن دهشیری در خطبههای نمازجمعه اردستان، اظهار داشت: روز ولادت حضرت علی اکبر (ع) روز جوان نامیده شده و خوب است جوانان از این حضرت الگو بگیرند، این حضرت از خلق عظیم بهرهبرده بود همچنین زیبایی و برازندگی او در میان دیگر افراد زبانزد بود.
وی افزود: برخلاف خواستههای دشمنان در یکسال گذشته و تبلیغات فراوان آنان مبنی بر عدم حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، اما مردم باهوشمندی خود متوجه برنامههای دشمنان شده و در راهپیمایی حضور پرشوری داشتند.
امام جمعه اردستان خاطرنشان کرد: نقل شده که بین ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش جمعیت در راهپیمایی ۲۲ بهمن را شاهد بودیم و حضور نوجوانان دهه هشتادی و دهه نودی نیز در این راهپیمایی در سراسر کشور بسیار چشمگیر بود.
دهشیری تصریح کرد: مردم ایران با حضور حداکثری خود در انتخابات یازدهم اسفند بار دیگر حماسهآفرینی خواهند کرد، دشمنان تبلیغات فراوان را بر علیه انتخابات ایجاد کردهاند ولی مردم با حضور خود پای صندوقهای رأی در سرنوشت خود مشارکت خواهند کرد.
وی یادآور شد: حضور پرشور در انتخابات موجبات اقتدار ملت و پشتوانه نظام را فراهم میکند و تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز شروع خواهد شد که کاندیداها برنامههای خود را ارائه میکنند و مردم نیز انتخاب خواهند کرد.
