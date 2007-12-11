تذکر 27 نماینده به وزیر امور خارجه / تذکر 30 نماینده به وزیر ارتباطات

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، این تذکرات را غلامعلی حداد عادل در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرائت کرد.

بر این اساس، 27 نماینده مجلس به اسامی تابش نماینده اردکان ، قنبری نماینده ایلام، آذروش و پیرموذن نمایندگان اردبیل، جبارزاده نماینده تبریز ، مقنیان نماینده‌ بیجار ، اسماعیل‌زاده نماینده فلاورجان، امیری نماینده‌ زرند، حسینی نماینده‌ گرگان، رعیت نماینده قائمشهر، سجادیان نماینده خواف، شهبازخانی نماینده‌ ملایر ، صدیقی نماینده بناب، علیخانی نماینده‌ بوئین‌زهرا، گرامی‌مقدم نماینده‌ بجنورد، ‌محسنی بندپی نماینده نوشهر ، محمدی نماینده پاوه ، مظفری نماینده نیشابور، معتمد نماینده‌ کلیمیان، نصیری نماینده گرمی، نوروززاده نماینده اسفراین، آفریده نماینده شیروان ، اللهیاری نماینده کرمانشاه، علیخانی نمایندهِ قزوین ، محجوب نماینده‌ تهران، جلودارزاده نماینده تهران و مروتی نماینده خلخال در تذکری به وزیر امورخارجه ضرورت پاسخگویی درباره دلایل حضور رئیس‌جمهور در اجلاس دوحه و نداشتن واکنش مناسب در قبال طرح ادعاهای بی‌اساس امارات در رابطه با جزیره‌های همیشه ایرانی و استفاده از نام مجعول خلیج عربی به جای نام واقعی خلیج همیشه فارس را خواستار شدند.

در این تذکر آمده است: رفتار ناشایست میزبانان رئیس‌جمهور در اجلاس سران کشورهای عربی خلیج‌ فارس در دوحه، تأکید شدید آنان روی مسائل بی‌پایه و اساس و اختلاف ‌برانگیز با ایران مثل استفاده از نام مجعول برای خلیج‌فارس با تکرار ادعاهایی بی ‌پایه در مورد جزایر همیشه ایرانی خلیج‌فارس که می‌تواند توهین به ملت و رئیس‌جمهور ایران تلقی شود، ابهامات زیادی در مورد علت انجام سفر و چگونگی برنامه سفر به وجود آورده است.

یکی از این ابهامات این است که چرا از قبل میزبانان را در جریان حساسیت‌های ایران نسبت به موضوعات یادشده قرار نداده‌اند و با آن‌ها در مورد طرح این مسائل بی‌پایه توافق نشده است؟ ابهام دیگر این است که چرا رئیس‌جمهور واکنش مناسبی در رابطه با طرح چنین مباحثی که تهدید تمامیت ارضی کشور تلقی می‌شود، انجام نداده است و سکوت ایشان در قبال طرح موضوعات به چه دلیل بوده است؟ در هر صورت منافع ملی می‌طلبد که شخص رئیس‌جمهور و دستگاه دیپلماسی کشور نسبت به مسائلی این‌چنینی که تهدید مستقیم امنیت ملی و منافع کشورمان است واکنش نشان دهند.

بنا بر این گزارش، 30 نماینده مجلس نیز به اسامی حسینی نماینده غروه ، ندیمی نماینده لاهیجان،کریمیان نماینده سردشت ، اسماعیل‌زاده نماینده فلاورجان، الیاسی نماینده سنقر، انصاری نماینده آبادان ، تمدن نماینده‌ شهرکرد ، جاسمی‌اجاق نماینده‌ قصرشیرین ، حسنی نماینده نایین ، حسینی نماینده زنجان، حیدری شلمانی نماینده لنگرود ، حسینی نماینده میانه، حیدری نماینده سقز ، دهقان نماینده چناران، دینی نماینده اهر، زنگنه و سودانی نمایندگان اهواز ، سجادیان نماینده خواف، شجاع نماینده دشتستان ، شعبانی نماینده سنندج ، صادق‌زاده نماینده رشت ، فروزش نماینده زاهدان، محمدیاری نماینده تالش، موسوی نماینده رامهرمز ، میرمرادزهی نماینده سراوان، آیین‌پرست نماینده مهاباد ، بامری نماینده ایرانشهر ، روحی نماینده بابلسر، قنبری نماینده ایلام و بیات نماینده زنجان در تذکری به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعلام علت اجرای نشدن بند «س» تبصره 9 قانون بودجه سال 86 در مورد بیمه و حق‌العمل کارگزاران مراکز و دفاتر مخابرات روستایی با توجه به استفساریه مجلس در مورد تامین اعتبار آن را خواستار شدند.

بنا بر این گزارش، برخی تذکرات مهم نمایندگان مجلس بدین شرح است. حسنوند نماینده خرم آباد در تذکر به وزیر راه رسیدگی به علت کاهش پروازهای هواپیمایی ماهان از شش روز به سه روز در مسیر تهران و در تذکر به رئیس جمهور دستور تسریع در پرداخت حق محرومیت معلمان خرم اباد از سال 77 تاکنون را خواستار شد.

نیکنام نماینده زرتشتیان در تذکر کتبی به رئیس جمهور و وزیر ارشاد دستور ثبت جشن نوروز ایرانی به عنوان میراث معنوی این کشور در سازمان فرهنگی یونسکو را خواستار شد و ندیمی نماینده مردم لاهیجان در تذکر به رئیس جمهور دستور تفویص

اختیارات تصمیم گیری درباره تعیین قیمت برگ سبز چای به وزرای جهادکشاورزی و بازرگانی در تعامل با مسئولان استانی و به وزیر صنایع و معادن پیگیری توسعه شهرک های صنعتی لاهیجان سیاهکل رودبنه و دیلمان در جهت پاسخگویی به نیاز سرمایه گذاران برای تولید و اشتغال و به وزیر نفت پیگیری تعهدات رییس جمهور و وزیر سابق در گازرسانی به هزار روستا

در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی فرهنگی و اجتماعی را خواستار شد.



نژاد فلاح نماینده مردم ساوجبلاغ در تذکر به وزیر مسکن و شهرسازی علت واگذار نشدن مسکن 99 ساله به تعاونی مسکن فرهنگیان در شهرجدید هشتگرد و به وزیر جهاد کشاورزی لزوم نظارت بر قیمت تمام شده خوراک دام و طیور را خواستار شد.

دوست محمدی نماینده مردم سمنان در تذکر به رئیس جمهور دستور رسیدگی به وضع حقوقی و معیشت کارگران کارخانه پاکریس مهدی شهر و فرهنگی نماینده مردم تبریز در تذکر به رئیس جمهور ذستور تسریع در پرداخت مطالبات کارکنان دولت به ویژه فرهنگیان و کارکنان بهداشت و درمان تبریز و اسکو و اذر شهر را خواستار شد.