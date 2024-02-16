مشکلات بیمارستان گناوه رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در خطبه‌های نماز جمعه گناوه با تقدیر از حضور حماسی مردم ایران اسلامی و شهرستان گناوه در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن اظهار داشت: مردم ولایتمدار استان بوشهر و شهرستان گناوه همزمان با سراسر کشور با حضور آگاهانه در راهپیمایی شکوهمند یوم الله ۲۲ بهمن حماسه دیگری خلق کردند و برگ زرین دیگری بر افتخارات خود در تاریخ نظام اسلامی به ثبت رساندند.

امام جمعه گناوه افزود: یکی از ابعاد مهم این حماسه بی نظیر این حقیقت است که تبلیغات رسانه‌های دشمن و وسوسه‌های خناسان و دشواری‌های اقتصادی و معیشتی زندگی مردم، نتوانست عزم ملت ایران را سست کند.

وی گفت: حضور وفادارانه و بصیرت مدار مردم در راهپیمایی‌ها، انتخابات و دیگر میدان‌های مجاهدت نشان داد که مشکلات اقتصادی و معیشتی اگر چه در تدبیر و مدیریت زندگی اخلال ایجاد کرده است اما در تحلیل این مردم فهیم می‌بینیم که آنها دچار اشتباه محاسباتی نشده‌اند.

وی ادامه داد: راهپیمایی امسال یوم الله ۲۲ بهمن را در حقیقت می‌توان میثاق دهه هشتادی‌ها و نودی ها با انقلاب اسلامی دانست.

حضور مردم در ۲۲ بهمن ترسیم کننده بست جنگ شناختی دشمنان

وی گفت: قطعاً این حماسه حضور مردم دارای پیام‌های مختلفی بود که یکی از این پیام‌های مهم حضور مردم، ترسیم بن بست جنگ شناختی دشمنان است و وقتی که توده‌های مختلف مردم مؤمن و انقلابی با وجود جنگ شناختی پر. شدت دشمن، در صحنه و دفاع از انقلاب و نظام حاضر و اعلام وفاداری می‌کنند به معنای آن است که دشمن به یک بن بست و شکست جنگ شناختی وادار شده است.

وی ادامه داد: این حضور حماسی مردم هم مصونیت بخش برای کشور در برابر تهاجم ترکیبی دشمنان بود و هم یک نقطه قوت و اتکا برای مسؤولان است تا به پشتیبانی ملت با عزم راسخ برای گره گشایی از مشکلات مردم اقدام کنند.

تکرار حضور حماسی مردم در یازدهم اسفند

وی گفت: همانگونه که حضور مردم در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن پررنگ و پرشور بود این حضور در یازدهم اسفند و در انتخابات پیش رو نیز تکرار خواهد شد و این حضور در ۲ انتخابات پیشرو سد محکمی از بازدارندگی و اقتدار در مقابل دشمن خواهد بود.

وی با بیان اینکه مردم با حضور خود اعلام وفاداری کردند، گفت: مردم همواره نشان داده‌اند که کنار و همراه نظام و انقلاب هستند و در برهه‌های حساس که نیاز به حضور آنها است با همه نقدها و مشکلات و کم کاری‌ها حضور یافته‌اند اما مسئولان نیز وظیفه دارند در مقابل این اعلام حضور مردم مشکل گشایی کنند و به زیرساخت‌های کشور، بحث اقتصادی و معیشتی مردم کمک کنند.

امام جمعه گناوه بیان کرد: اگر چه خدمات نظام اسلامی بی شمار است و اما این به معنای آن نیست که مسؤولان به فکر معیشت و زندگی مردم نباشند.

وی با اشاره به مشکلات بیمارستان گناوه و خرابی دستگاه سی تی اسکن این مرکز در چند روز اخیر گفت: اگر چه فرماندار شهرستان گناوه در حال تلاش و پیگیری برای حل مشکل سی تی اسکن و مشکلات بیمارستان گناوه است اما مسؤولان استانی باید بیشتر تلاش کنند.

وی گفت: کارهای خوبی انجام شده و متخصصانی جذب بیمارستان شده‌اند اما مشکلات بیمارستان در شأن مردم نیست و مسؤولان علوم پزشکی استان باید بیشتر در این زمینه تلاش و کمک کنند.

وی اضافه کرد: بیمارستان گناوه هم از نظر بعد مسافت فاصله زیادی تا شهر دارد و هم امکانات محدودی دارد و اگر چه مسئولان تلاش می‌کنند اما این گلایه‌های مردم است که باید تلاش‌ها مضاعف شود.

وی با اشاره به بیان نقش خواص در جامعه در بیانات رهبری در دیدار با نیروهای هوایی ارتش گفت: رهبری سه آفت «دنیاگرایی»، «اغوای خواص» و «عدم شجاعت در عمل» را برای خواص جامعه که حکم پیشرو در جامعه دارند را بیان فرمودند.