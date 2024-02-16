رفع مشکلات کشور نیازمند برگزاری انتخابات باشکوه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی هاشمی نژاد در نماز جمعه عسلویه اظهار کرد: به فرموده حضرت امام خمینی، از نعمت‌های بزرگ الهی بر مردم این سرزمین و مستضعفین جهان استقرار نظام جمهوری اسلامی است.

وی با بیان اینکه دشمنان این ملت دنبال ریشه کردن این نظام هستند اضافه کرد: دشمنان به هر بهانه‌ای ورود پیدا می‌کنند که حاکمیت اسلام و نظام جمهوری اسلامی نباشد که موفق نشده اند. مردم ما از نظام محافظت کردند و پای نظام ایستاده اند.

امام جمعه عسلویه بیان کرد: در عرصه‌های متعدد مردم ما قدرت خود را به نمایش گذاشته اند که یکی از نمونه‌های آن همین راهپیمایی ۲۲ بهمن بود و همین جا از همه اقشار مردم که در جشن پیروزی انقلاب حضوری دشمن‌شکن داشتند تشکر می‌کنم.

وی به فرازهایی از بیانات رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و افزود: رهبر انقلاب درباره انتخابات فرمودند همه باید تلاش کنند تا این انتخابات پرشور برگزار شود چون کشور را بیمه می‌کند، بنابراین حواس مان جمع باشد.

هاشمی‌نژاد ادامه داد: شرکت در انتخابات عمل صالح است و باید عمل صالح را با شوق و سر وقت انجام دهیم.

وی تاکید کرد: هر کس دوست دارد این کشور از موانع عبور کند و پیشرفت کند باید در انتخابات حضور چشمگیر و دشمن شکن داشته باشد. انتخابات مجلس خبرگان هم مهم است از مجلس شورای اسلامی مهم‌تر است بحث ولایت مهم است

امام جمعه عسلویه به روز پاسدار اشاره کرد و افزود: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محافظ دین و ارزش‌های دینی و انقلاب بوده و خواهد بود. صیانت از دستاوردهای نظام بخش عمده آن دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

وی به مظلومیت مردم غزه اشاره کرد و گفت: رهبر انقلاب فرمودند غزه مظلوم و مقتدر است و مصیبت غزه مصیبت بشریت است و به یک گروه و مذهب خاص مربوط نمی‌شود.