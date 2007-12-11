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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۴۳

رمضانی در گفتگو با مهر:

میداودی به الظفره نمی رود / به تمامی بازیکنان نیاز داریم

میداودی به الظفره نمی رود / به تمامی بازیکنان نیاز داریم

معاون ورزشی باشگاه استقلال با رد شایعه انتقال میلاد میداودی به تیم الظفره امارات تاکید کرد: برای موفقیت در مسابقات فصل جاری به تمامی بازیکنان خود نیاز داریم.

عبدالحمید رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پیش از آغاز مسابقات لیگ برتر مذاکراتی بین باشگاه استقلال اهواز و الظفره امارات برای انتقال میلاد میداودی به این تیم اماراتی انجام شد که نتیجه ای در بر نداشت.

وی با رد شایعه انتقال این بازیکن به الظفره امارات افزود: در حال حاضر پیشنهادی برای انتقال میداودی نداشته ایم. حتی اگر این درخواست هم مطرح شود با توجه به نیاز کادر فنی به کلیه بازیکنان با آن مخالفت خواهیم کرد.

میلاد میداودی یکی از بازیکنان تاثیر گذار تیم فوتبال استقلال اهواز است که در فصل جاری مسابقات لیگ برتر حضوری پررنگ در بازی های این تیم داشته است.

کد مطلب 602599

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