موسم انتخابات ایمان سوز است مراقب اعمالمان باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدحسن عاملی در خطبه های این هفته نماز جمعه شهر اردبیل با قدردانی از حضور پرشکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن اظهار کرد: قلباً و با تمام وجود خود از حضور پرشکوه راهپیمایی ۲۲ بهمن از همه هم استانی‌های عزیز تشکر می‌کنم کثرت جمعیت در تمام شهرهای ایران نسبت به سال گذشته کاملاً مشهود بود و این به خاطر جنایات دشمن و تحرکات شومی مثل انفجار کرمان است هرگاه ملت ما احساس خطر کند با تمام وجود به صحنه می‌آید.

وی خاطرنشان کرد: حضور مردم در ۲۲ بهمن ظهور عملی و ظهور زیبای مردم سالاری و وجود و پشتوانه عظیم مردمی برای نظام است در سایر کشورها در سالگرد انقلاب‌های بزرگ جشن می‌گیرند و نهایتاً ارادت آنها به انقلابشان این است که نظامیان رژیم می‌روند اما دیده نشده که بعد از 45 سال سیل ملت رژه بروند و به صورت حماسی اظهار تعلق به انقلاب بکنند.

امام جمعه اردبیل بیان کرد: فقط در سالگرد این انقلاب است که حرکت نه حرکت قشر خاص مثل نظامیان بلکه حرکت عمومی است و دنیا در حسرت چنین ارادتی است با این حماسه ملت وظیفه دولتیان نیز سنگین‌تر می‌شود و آنها باید عملاً از این حضور قدردانی کنند و در رفع مشکلات ساعی تر باشند.

انتخابات مسابقه خدمت است نه میدان قدرت

آیت الله عاملی با بیان اینکه موسم انتخابات موسم ایمان سوزی است، تصریح کرد: غیبت، تهمت، بهتان، شکستن شان و جایگاه دیگران و تهمت به دیگران تمام حسنات انسان را از بین می‌برد و هر کدام از این‌ها از" قاصمات الظهر" و در ردیف "آدم جهنم کن" ها است.

وی گفت: در این چند ماه اخیر شدیداً جابجایی اعمال صورت گرفت مکه‌ها، کربلاها، مشهدها و احسان‌ها به نامه عمل دیگران منتقل شد یک عده ورشکست و مفلس کامل شدند و یک عده بدون زحمت مالک دنیای حسنات شدند.

امام جمعه اردبیل ادامه داد: توجه شود که انتخابات مسابقه خدمت است نه میدان قدرت و این هم سبک تبلیغ را مشخص می‌کند و هم فرد اصلح را ملت عزیز دقت کند که هر کاندیدایی که از راه های غیر قانونی، غیر شرعی یا اهانت آمیز برای خود رای جمع می کند او صلاحیت حضور در خانه ملت را ندارد.

عاملی افزود: از ملت مصراً می خواهم کسانی که با پول سراغ شما می آیند مبادا مبادا به او رای بدهید در کربلا نیز به خاطر پول فرزند پیامبر را سر بریدند کسانی که با پول رای خود را می فروشند دقت کنند که رای شرف شما و عزت شما و فکر شماست و هیچ انسان شریفی شرف خود و فکر خود را نمی فروشد.

وی خاطرنشان کرد: همه یقین بدانند کسی که فکر خود را می فروشد او بی فکر است! از رئیس هیات امنای یکی از مساجد استان قلباً تشکر می کنم که وقتی فرستاده یک کاندیدا با ده میلیون سراغ او آمده او را با عصبانیت تمام از مسجد بیرون انداخته است.

دعوای بایدن و ترامپ ماهیت لیبرالیسم را افشا کرد

آیت الله عاملی در بخش دیگر خطبه ها با اشاره به حضور اخیر وزیر خارجه اسبق آمریکا در اسرائیل اظهار کرد: این هفته پمپئو وزیر خارجه ترامپ و رئیس اسبق سیا برای دادن روحیه به ارتش اسرائیل به غزه آمد و روی جنازه‌های کودکان غزه با موسیقی دین یهودی رقصید رقص او روی جنازه‌ها سیلی محکمی به صورت حکام عرب بود رقص روی جنازه‌های قربانیان جنگ از آداب لشکر هیتلر بود.

وی اضافه کرد: هر مسلمان غیور که این رقص شوم را نگاه می‌کند بی‌اختیار به پادشاهان اسلامی که با اسرائیل همکاری می‌کنند لعنت می‌فرستد البته ما نیز به زودی جشن و خوشحالی خواهیم داشت اما نه بر روی جنازه کودکان و زنان مظلوم بلکه به خاطر غلبه مستضعفین و مظلومین عالم بر مستکبرین.

سیاست انفعال در برابر استکبار شکست خورده است

امام جمعه اردبیل با تاکید بر اینکه این روزها بایدن با نتانیاهو سر سه مطلب اختلاف شدید پیدا کرده است، گفت: اختلاف اول روی لزوم آتش بس است بایدن می‌گوید چند ماه است که کاملاً به این نتیجه رسیده ام که نتانیاهو فقط به خاطر اغراض سیاسی جنگ را طولانی می‌کند.

عاملی بیان کرد: دوم اختلاف روی ادخال مساعدات و کمک های بین المللی به غزه است نتانیاهو می‌خواهد تمام فلسطینی‌ها از غزه به یک یا چند کشور خارجی کوچ کنند در حالی که ورود مساعدت آنها را از رفتن منصرف می‌کند سوم اعلان دولت فلسطین مستقل در کنار دولت مستقل اسرائیل است نتانیاهو و وزرای تندروی او به شدت از این جهت ناراحتند و نمی‌پذیرند و به شدت به آمریکا می تازند ولی آمریکا تصمیم گرفته یک طرفه آن را اعلان و به رسمیت سازمان ملل برساند و این نهایت عصبانیت اسرائیل را درست کرده است.

وی افزود: نتانیاهو می‌گوید اعلان دولت مستقل فلسطین تمام تلاش اسرائیل از ۷ اکتبر به بعد را هدر می‌دهد و آینده و امنیت اسرائیل را به مخاطره می‌افکند و هر لحظه ممکن است یک هفت اکتبر دیگر درست شود با توجه به اینکه تمام کشورهای اروپایی و تمام هم پیمانان آمریکا حتی کره جنوبی از برنامه دو دولت حمایت کرده‌اند و حتی بیانیه داده و تشکیل دو دولت را تنها راه امنیت خاورمیانه دانسته‌اند به نظر می‌رسد که بایدن تشکیل دو دولت را اعلام خواهد کرد و این ضربه مهلک بر پیکر اسرائیل است که قطعاً به برکت حادثه ۷ اکتبر درست شد.آنها قبل از طوفان الاقصی حاضر به پذیرش دو دولت نبودند.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: دولت مستقل فلسطین در کنار دولت اسرائیل کابوس بزرگ برای اسرائیل است و لذا نتانیاهو در سال‌های گذشته به دولت قطر اجازه داد که به حماس یک میلیارد دلار کمک کند تا حماس از مسئله دو دولت حرف نزند.

عاملی ادامه داد: حالا که آمریکا و اروپا مخصوصاً انگلیس مسئله دو دولت را با تمام توان دنبال می‌کنند هر روز اسرائیلی‌ها از کوچک و بزرگ به بایدن و کامرون فحش می‌گویند و اینگونه از دو پدرشان تشکر می‌کنند که در جنگ جهانی اجازه دادند کشوری برای یهودی‌ها در فلسطین تشکیل شود مسئله فقط اسرائیل نیست خود آمریکا انگلیس نیز به یک تله بزرگ افتاده اند و جز با شکست به کشورهای خود باز نخواهند گشت.

وی گفت: به همین دلیل فرانسه از اول به تحالف آمریکایی در باب المندب وارد نشد آمریکا و انگلیس با آن همه بمباران یمن هنوز ذره‌ای نتوانسته‌اند عبور کشتی‌های اسرائیلی یا کشتی‌های عازم به اسرائیل را تامین کنند و حملات انصارالله کماکان بدون کاهش ادامه دارد و این در مراءی و منظر جهانیان اتفاق می‌افتد که چگونه دو قدرت جهانی که پیشرفته ترین و ناشناخته ترین سلاح ها را در اختیار دارند دست یک کشور فقیر و کاملاً محاصره شده گرفتار شده اند.

عاملی بیان کرد: این یک شکست بزرگ برای آمریکا و انگلیس پیر است. از همه گرفتارتر بایدن است از یک طرف شدیداً نگران انتخابات دور دوم ریاست جمهوری است از طرف دیگر هر کجا برای تبلیغات انتخاباتی می‌رود ملت آمریکا به او فحش‌های رکیک می‌گویند که چرا دست تو آلوده به خون فلسطینی‌ها است و چرا از قصاب بزرگ تاریخ یعنی نتانیاهو حمایت کردی از طرف دیگر در برابر آیپک گرفتار شده که شدیداً او را تحت فشار گذاشته‌اند که اسرائیل را نجات بده و الا به تو رای نمی‌دهیم و سراغ ترامپ می‌رویم و آمریکا نیز با دست آیپک مدیریت می‌شود.

امام جمعه اردبیل ادامه داد: از طرف دیگر مواجه با فحش‌های تند تندروهای اسرائیلی است حتی پسر بن غفیر وزیر مالی تندرو کابینه نتانیاهو چنان فحش رکیکی به او گفت که خود بن غفیر با آن تندروی که دارد از بایدن عذرخواهی کرد! و از طرف آخر بایدن به طور مکرر و مکرر در سخنرانی‌های خود خبط و اشتباه می‌کند آخرین آن این است که از ملاقات خود با فرانسوا میتران رئیس جمهور اسبق فرانسه خبر داد که ۳۰ سال پیش فوت کرده است.

دعوای مفتضح بایدن و نتانیاهو

عاملی اظهار کرد: از طرف دیگر بایدن تحت فشار شدید افکار عمومی و سیاسی آمریکاست که چرا میلیاردها دلار از پول آمریکا را صرف اوکراین کردی در حالی که هیچ فایده‌ای نداشت و پوتین به راحتی چند استان اوکراین را جدا و در آنها رفراندوم برقرار و آنها را به روسیه ملحق کرد.

وی خاطرنشان کرد: اخیراً یک گرفتاری دیگر هم پیدا شده کنگره آمریکا بایدن را تحت فشار و توبیخ گذاشته که تو چگونه ایران را تحریم کرده ای که هر روز بر صادرات نفت خود اضافه می‌کند هیچ رئیس جمهوری در آمریکا مثل بایدن گرفتار نشده و این نتیجه ظلم و تباهی و قتل و غارت کشورهای مظلوم جهان سوم است.

وی در خطبه اول به موضوع ضرورت شرکت در انتخابات اشاره و اظهار کرد: حضرت امام(ره) می فرماید این جانب تحت هر شرایطی در انتخابات شرکت می کنم و ان شاءالله دنیا خواهد دید که مردم عزیز ایران چگونه حماسه حضور گذشته خویش را در سراسر میهن اسلامی تکرار خواهند کرد.

خطیب جمعه اردبیل افزود: رای دادن طبق فرمایش مقام معظم رهبری نشان زنده بودن است کسی که تماشا می کند تا دیگران برای او تصمیم بگیرند او مرده است در نظام اسلامی علاوه بر زنده بودن عبادت هم است و شایسته است با قصد قربت به پای صندوق رای برویم.

عاملی اضافه کرد: در موضوع انتخابات نباید روی مسئله اصلحیت معامله یا مصالحه یا مماشات شود انتخاب اصلح حق مردم است و اضاعه این حق اضاعه حق الناس است بلکه اضاعه حق الله نیز هست.