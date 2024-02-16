مردمی ترین انتخابات دنیا در ایران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار در خطبه‌های نماز جمعه ایلام با بیان اینکه انتخابات در ایران با رای آزادانه توده مردم برگزار می‌شود و در دنیا جمهوری اسلامی آزاد و مردمی‌ترین انتخابات، مجلس و نظام را دارد، گفت: امسال حماسه حضور مردم در ۲۲ بهمن پرشور و کم نظیر و برای دوستان امیدوارکننده و برای دشمنان دردآور بود.

وی افزود: حضور مردم در صحنه‌های حساس موجب یاری از دین خداوند و تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی با هدف تعالی دین مبین اسلام است و خداوند نیز این مردم را در همه برهه‌های حساس نصرت و یاری می‌کند.

وی تاکید کرد: انقلاب مردمی ایران اسلامی در دنیا بی‌مانند است و هیچ انقلابی مثل نظام جمهوری اسلامی ایران اینگونه با پشتوانه اقشار مختلف مردم به حرکت مستمر خود ادامه نداده و در مسیر شعارهای ابتدای انقلاب تاکنون هیچ خللی ایجاد نشده است.

حجت الاسلام کریمی تبار یادآور شد: مردم از آنجا که انقلاب اسلامی ایران را متعلق به خود می‌دانند، همواره در صحنه‌های حساس پای کار بوده و برای نهضت خود هزینه‌های گزافی داده‌اند و همچنان یاری گر دین خداوند هستند.

وی تاکید کرد: حضور آگاهانه مردم در صحنه‌های مهم و تاثیرگذار با وجود مشکلات عدیده، بیانگر پایبندی آنها به آرمان‌های انقلاب اسلامی و تلاش برای تحقق حداکثری اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام افزود: مردم ایران ثابت کرده‌اند که با اتحاد و همبستگی خود توان چیرگی بر مشکلات و موانع را دارند و از سختی‌ها به سلامت عبور می‌کنند و عظمت حضور گسترده مردم تامین کننده امنیت پایدار ایران اسلامی در داخل و خارج از کشور است و این حضور یکپارچه و خودجوش مردمی، تصور و توان هرگونه تحرکی بر علیه ایران را از دشمن گرفته است.

خطیب نماز جمعه ایلام ادامه داد: مردم ایران با قیام تاریخی خود و استقامت در برابر ناملایمات زمینه ساز ظهور حضرت مهدی موعود (عج) شده‌اند و پرچم عدالت خواهی و مبارزه با ظلم را در اقصی نقاط عالم برافراشته‌اند و با سربازگیری برای آن حضرت، هر روز به جمعیت مسلمانان افزوده می‌شود.