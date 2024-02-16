۲۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۲۷

پنجره مهر؛

جوشش چشمه «کیو» بعد از باران

خرم‌آباد - به دنبال بارش‌های اخیر سرچشمه دریاچه «کیو» خرم‌آباد جوشید.

به گزارش خبرنگار مهر، دریاچه «کیو» یکی از منحصربه‌فردترین و زیباترین دریاچه‌های استان لرستان و غرب کشور است که در شمال غربی شهرستان خرم‌آباد و در کنار پارک «کیو» قرار دارد، «کیو»، در گویش لری مردمان خرم‌آباد به معنی کبود رنگ و آبی است و وجه تسمیه آن آب زلال و عمیق این دریاچه است که به رنگ آبی و نیلی دیده می‌شود.

این دریاچه با نمای دیدنی و زیبای خود به شهر خرم‌آباد جلوه خاصی داده و در کنار جاذبه‌های تاریخی فراوان در این شهر و چشمه‌های پر آب دره خرم‌آباد، این شهرستان را در ردیف یکی از شهرهای زیبای توریستی قرار داده است که به دنبال بارش‌های شدید از روز گذشته در لرستان و خرم‌آباد، این چشمه فصلی دوباره جوشیدن گرفت.

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    رضا IR ۱۰:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
      2 0
      پاسخ
      نور چشم وقلب ام لرستان خرم آباد، چگنی وایران همیشه آباد جانم به قربانت درو دلرستان ،درود سراب دوره چگنی
    مهر IR ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      خرم آباد زیبام 🥰🥰🥰

