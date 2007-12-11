به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشگر پاسدار محمد علی جعفری در مراسم تودیع و معارفه فرمانده دانشگاه امام حسین (ع) که با حضور فرماندهان ارشد نظامی، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه برگزار شد، با بیان این مطلب گفت: سپاه پاسداران در راهبرد کلی خود باید نهادی برخوردار از قدرت علمی و توان الگو بخشی و مظهر روشن بینی و روشنفکری اسلامی و انقلابی باشد.

شورای بازیابی هویت دانشگاه امام حسین

وی از تشکیل شورایی از صاحبنظران و پیشکسوتان دانشگاه امام حسین (ع) و سپاه برای فراهم کردن شرایط و الزامات این طرح خبر داد و گفت: راهبرد سپاه در حوزه دانش و جنبش نرم افزاری از طریق ایجاد محیطی عالمانه، امن و پرجاذبه آینده پژوهشی و نظریه پرداری وتولید علم و دانش در عرصه های گوناگون تقویت و توسعه تحقیقات کاربردی درخصوص فناوری های مورد نیاز، تئوریزه کردن تجربیات و موفقیتهای سپاه در عرصه های مختلف (تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح) توسعه تعاملات علمی سپاه با سایر نهادهای علمی با هدف هم افزایی، تقویت و توسعه مراکز مطالعاتی و هسته های علمی و پژوهشی تحقق خواهد یافت.

فرمانده کل سپاه افزود: بهینه سازی فرآیند نظامات تحقیقات با تاکید بر سادگی سرعت و کیفیت تبدیل تجربیات و دستاوردهای دفاع مقدس به دانش قابل انتقال توسعه و تقویت مرکز اسناد دفاع مقدس و بومی کردن نظریه های جدید و کاربردی کردن آنها در سپاه نیز از عوامل موثر در تحقق این راهبرد است و این نگاه اقدامات بزرگ و سازنده ای را در مدیریت جدید دانشگاه می طلبد.

حسینی تاش رئیس جدید دانشگاه امام حسین (ع)

سردار جعفری در ادامه با قدردانی از تلاش های سردار دکتر کرمی نیا در دوران تصدی فرماندهی دانشگاه امام حسین (ع) با اشاره به سوابق درخشان سردار دکتر سید علی حسینی تاش در دوران دفاع مقدس و پس از آن در فرماندهی دانشگاه امام حسین (ع) و مسئولیت های دیگر وی در کشور، او را به عنوان فرمانده این دانشگاه معرفی کرد.

حسینی تاش در دوران حضور علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، معاونت راهبردی وی را بر عهده داشت.