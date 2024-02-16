انتخابات رزمایش بسیار مهم پیش روی ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب پهلو زاده بعد از ظهر جمعه در آئین تجلیل از مسؤول و بسیجیان پایگاه مقاومت شهید محلاتی روستای چاه پیر در بخش مرکزی تنگستان که رتبه اول جشنواره مالک اشتر پایگاه سراسر کشور به دست آورده است ضمن تبریک اعیاد شعبانیه به دستاوردهای انقلاب در طول ۴۵ سال گذشته اشاره کرد عنوان داشت: مردم در برابر توطئه‌ها و شقاوت‌ها ایستادگی کردند و ماحصل این ایستادگی‌ها، دستاوردهای زیادی در حوزه‌های مختلف برای کشور شده است.

امام جمعه اهرم تصریح کرد: مردم ایران اسلامی همیشه در پای انقلاب هستند و خواهند بود و همه در راهپیمایی ۲۲ بهمن سال جاری دیدید با حضور گسترده خود همه معادلات، توطئه و دسیسه‌های دشمنان قسم خورده این انقلاب و نظام را نقش بر آب کردند.

وی اضافه کرد: مردم در بهمن ۵۷ برای استقلال و آزادی آمدند و بعد از ۴۵ سال در بهمن ۱۴۰۲ نیز در راهپیمایی ۲۲ بهمن همان شعار استقلال و آزادی است و همان استقلالی که مردم در بهمن ۵۷ به دنبال آن بودند در ۴۵ سال بعد در بهمن ۱۴۰۲ نیز به دنبال استقلال کشور هستند.

پهلو زاده خاطرنشان کرد: امروز اگر در بعد نظامی، علمی، فناوری، دانش بنیان‌ها، پهپاد ها و اقتداری است، همه اینها به وجود جوانان پای کار این مملکت است.

امام جمعه اهرم یاد آور شد: انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری یک رزمایشی بسیار مهمتری است که در پیش داریم.

وی گفت: همه دشمنان قسم خورده برنامه ریزی و سناریوهای مختلفی که کم کم رو می‌کنند نظرشان این است ترکیب نظام جمهوری اسلامی و آینده این نظام از ترکیب کسانی معلوم می‌شود که در صندوق‌های رأی بیرون می‌آید آنها به دنبال کسانی هستند که سازش کار، ایجاد بحران کند و خیلی حرف امام گوش نکند.

وی ادامه داد: وظیفه همه ما است که در بحث انتخابات خبرگان و مجلس باید انتخاب خواصی مد نظر باشد که بتواند آرمان‌های انقلاب را اجرا کند.

پهلو زاده افزود: امیدواریم در انتخابات ۱۱ اسفند ماه بتوانیم با حضور پر شور، گسترده و حداکثری برگ زرینی به افتخار این شهرستان که چند سالی است در انتخابات حضور گسترده دارد بیافزاییم.