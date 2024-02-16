باند سارقان در استان بوشهر منهدم شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جوشن سهرابی عصر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به دنبال وقوع تعداد چند فقره سرقت طلاجات از منازل شهروندان در شهر بوشهر، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: با اقدامات فنی و اطلاعاتی در کمتر از سه روز هویت گروه سارقان شناسایی در چند عملیات جداگانه دستگیر و به پلیس آگاهی دلالت داده شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان بوشهر با بیان اینکه خودروی مورد استفاده در سرقت‌ها نیز توقیف شد، گفت: متهمان در تحقیقات و بازجویی‌های کارآگاهان پلیس به پنج فقره سرقت منزل ارتکابی معترف شدند.

این مقام ارشد انتظامی استان بوشهر با اشاره به اینکه پلیس آگاهی استان برای خدمت به مردم استان از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد و میزان رضایت مردم از رفتار و عملکرد کارآگاهان ملاک ارزیابی مجموعه پلیس آگاهی استان خواهد بود، خاطر نشان کرد: انتقال طلاجات و سایر اموال با ارزش و قابل حمل به صندوق امانات در بانک‌ها و خودداری از رها کردن منزل خالی از سکنه یا نصب دوربین‌های مراقبتی به ویژه در ماه‌های پایانی سال می‌تواند در کاهش وقوع این سرقت مهم مؤثر واقع شود.