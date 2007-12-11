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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۳۷

وزنه برداری جام باشگاه ها؛

تیم های وزنه برداری کشورمان فردا راهی سوریه می شوند

تیم های وزنه برداری کشورمان فردا راهی سوریه می شوند

جهت حضور در رقابت های وزنه برداری جام باشگاه های آسیا تیم های مناطق نفت خیز جنوب و ملی حفاری، فردا تهران را به مقصد سوریه ترک خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های وزنه برداری قهرمانی جام باشگاه های آسیا از 23 آذرماه سال جاری در شهردمشق کشور سوریه برگزارخواهد شد که تیم های مناطق نفت خیز جنوب و ملی حفاری، نمایندگان کشورمان جهت حضور دراین دوره از پیکارها فردا راس ساعت 17 تهران را به مقصد سوریه ترک خواهند کرد. ترکیب تیم های مناطق نفت خیز و ملی حفاری به شرح زیراست:

مناطق نفت خیز(رده سنی بزرگسالان)
دسته 62 کیلوگرم: صادق قربانی
دسته 69 کیلوگرم: مهدی دری
دسته 77 کیلوگرم: حسین آبرون ، سهراب مرادی
دسته 85 کیلوگرم: شهروز قربانی،حامد ابراهیمی
دسته 94 کیلوگرم: مهدی آگاه
دسته 105 کیلوگرم: محسن بیرانوند،جواد نادری
دسته 105+ کیلوگرم: حسین رضازاده، بهداد سلیمی کرد آسیایی

مناطق نفت خیز (رده سنی جوانان)
دسته 56 کیلوگرم: جابر بهروزی
دسته 62 کیلوگرم:  مهدی محمدی
دسته 69 کیلوگرم: مرتضی رضائیان
دسته 77 کیلوگرم: سهراب مرادی
دسته 85 کیلوگرم: حمید آرمک
دسته 94 کیلوگرم: جمشید برزه کار، مهدی آگاه
دسته 105+ کیلوگرم: بهداد سلیمی کرد آسیایی، محمد کرم زاده

ملی حفاری
دسته 69 کیلوگرم: حمید ملکی ، کیانوش رستمی
دسته 77 کیلوگرم: محمد زارع، آیت اورامه
دسته 85 کیلوگرم: سعید شاهدی، کیا قدمی
دسته 94 کیلوگرم: جواد باقری، یاسین نامداری
دسته 105 کیلوگرم: محمدرضا براری و انوش آرمک

کد مطلب 602604

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