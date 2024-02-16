حضور حداکثری و انتخاب اصلح، توطئه دشمنان را نقش بر آب خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در ادامه بازدید از یگان‌های پدافندی غرب کشور در جمع کارکنان گروه پدافند کرمانشاه، گفت: ایران اسلامی در بکارگیری دانش نخبگان به ویژه نسل جوان و آینده دار از تمامی ظرفیت‌ها و بسترها استفاده می‌کند.

وی افزود: بیگانگان باید از شرایط خیالی و نقشه‌های واهی در خصوص ایران اسلامی دست بردارند و از هرگونه مداخله، شیطنت و ایجاد تفرقه و دودستگی بپرهیزند.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش، اذعان داشت: امنیت کشور در گرو اقتدار نیروهای مسلح و تجهیز پدافند هوایی به سامانه سلاح‌های موشکی، راداری و پهپادی به روز است.

امیرسرتیپ صباحی فرد، خاطرنشان کرد: پدافند هوایی ارتش توانسته است در بسیاری از بخش‌های علوم پدافندی با بکارگیری دانش بومی و مهندسی معکوس پیشرفت‌های خوبی را رقم بزند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود حضور و مشارکت پرشور در انتخابات پیش رو را شاکله مشروعیت، مقبولیت و اثرگذاری بیشتر کشورمان در عرصه بین المللی دانست و خاطرنشان کرد: دشمنان از هر حربه‌ای برای ضربه زدن به نظام اسلامی و ایرانیان دریغ نخواهند کرد، بنابراین ملت شریف ایران با بصیرت روزافزون، حضور حداکثری و انتخاب اصلح یک بار دیگر توطئه‌های دشمنان را نقش بر آب خواهند کرد.