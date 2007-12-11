رشد 40 درصدی آثار بین المللی دانشگاه تهران / تنها 15 درصد فعالیتهای دانشگاه تهران قابل دسترس هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر موسوی موحدی امروز در نشست خبری جشنواره پژوهش دانشگاه تهران در سالن شورای این دانشگاه با بیان این خبر افزود : علم یک پارامتر دانشگاهی صرف نیست بلکه علم یک پایگاه اجتماعی دارد و باید در سراسر جامعه و ارگانهای اجرایی مانند نهال کاشته شود.

وی از احیای دفتر ترویج علم در دانشگاه تهران خبر داد و افزود : ترویج علم با ساده سازی علم و تبدیل آن به زبانی که برای مردم قابل فهم باشد، امکان پذیر می شود و باید مطمئن باشیم که با ترویج علم، خمودگی که در برخی جوانان مشاهده می شود از بین می رود.

معاون پژوهشی دانشگاه تهران با بیان اینکه فقط 10 تا 15 درصد فعالیتهای دانشگاه تهران قابل دسترس برای عموم است، این موضوع را یک خلا خواند و گفت : دستاوردهای دانشگاه را باید به صورت دیجیتالی ارائه دهیم تا در نظر داوران جهان دیده شوند که این حرکت در داوریها برای موقعیت دانشگاه تهران در رتبه بندیها مفید است.

وی از معرفی 3 پژوهشگر برجسته، 5 پژوهشگر نمونه، یک پژوهشگر پیشکسوت از میان اساتید بازنشسته، 6 طرح نمونه، 3 طرح کاربردی، 5 پایان نامه نمونه از فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی و 9 دانشجوی پژوهشگر نمونه در جشنواره پژوهش دانشگاه تهران خبر داد.

به گفته معاون پژوهشی دانشگاه تهران بر خلاف سالهای گذشته، کتابخانه و مجله نمونه دانشگاه تهران در جشنواره پژوهش امسال دانشگاه تهران معرفی نخواهد شد.

موسوی موحدی در جمع خبرنگاران در این خصوص گفت : تغییراتی در آئین نامه انتخاب کتابخانه و مجلات نمونه داشته ایم. معرفی این دو از جشنواره سال آتی از سر گرفته می شود.

بر طبق این گزارش مهر، معرفی یک طرح تحقیقاتی و یک پژوهشگر نمونه از دانشگاه علوم پزشکی تهران و انتخاب یک کتاب و مؤلف نمونه در زمینه زبان و ادبیات فارسی که توسط ایرانیان مقیم خارج یا فارسی زبانان کشورهای افغانستان و تاجیکستان تألیف شده اند، از برنامه های جدید دانشگاه تهران در آئین بزرگداشت جشنواره پژوهش به شمار می آیند.