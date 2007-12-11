270 بیمار خاص خراسان جنوبی از کارت هوشمند استفاده می کنند

دکتر علیرضا رمزی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، با اشاره به اینکه 229 نفر از بیماران خاص استان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی هستند، اظهار داشت: تا کنون برای 12 بیمار MS ، 28 بیمار پیوندی، 96 بیمار دیالیزی،86 بیمار هموفیلی و 48 بیمار تالاسمی کارت هوشمند درمانی صادر شده است.

وی با بیان اینکه با پنج داروخانه این استان برای بیماران خاص قرار داد بسته شده است، افزود: از این تعداد دو مورد به سیستم کارتخوان مجهز هستند و این اداره آمادگی دارد در صورت تمایل مابقی داروخانه ها آنا را نیز به سیستم کارت هوشمند مجهز نماید.

مدیرکل بیمه خدمات درمانی خراسان جنوبی از اجرای طرح پزشک خانواده در روستا های خراسان جنوبی از سال 84 خبر داد و خاطرنشان کرد: کمبود 26 پزشک و تعویض و انصراف پزشکان از طرح از جمله مشکلات پیش روی این طرح در استان است.

رمزی سرانه هر چهار هزار روستایی استان را یک پزشک عنوان و تصریح کرد: در حال حاضر 340 هزار روستایی این استان دفترچه بیمه روستایی دریافت کرده اند.