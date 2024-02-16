تداوم فعالیت سامانه بارشی در کرمانشاه تا اواسط شنبه

محمدعلی زورآوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین داده‌های هواشناسی، فعالیت سامانه نیرومند حاکم بر جو منطقه که چهارشنبه مورخ (۱۴۰۲/۱۱/۲۵) هشدار سطح قرمز شماره ۰۲ در خصوص آن صادر گردیده؛ همچنان تا روز شنبه تداوم خواهد داشت. این سامانه ضمن کاهش متوسط دمای هوا، به تناوب سبب وزش باد، بارندگی، همراه با مه، رعدوبرق و رگبار پراکنده تگرگ در سطح استان می‌شود.

وی افزود: بارش این سامانه که امروز (جمعه) قابل ملاحظه خواهد بود؛ علاوه بر آبگرفتگی معابر، رواناب و سیلاب‌های محلی، ممکن است موجب طغیان برخی رودخانه‌ها در سطح استان شود.

سرپرست اداره‌کل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: با سرد شدن تدریجی لایه‌های زیرین جو، بارش افزون بر ارتفاعات و گردنه‌ها، احتمالاً در مناطق سردسیر نیز به شکل برف مشاهده خواهد شد.

وی ادامه داد: به دنبال این شرایط از روز یکشنبه تا سه شنبه، مجدداً امواج کوتاهی که در مقایسه با موج اخیر از رطوبت بسیار کمتری برخوردار می‌باشند، به تناوب جو استان را تحت تأثیر قرار داده، در بعضی ساعات سبب وزش باد و بارش‌هایی بویژه در نیمه غربی استان می‌گردند.

به گفته زورآوند در روزهای دوشنبه و سه شنبه، بارش‌ها غالباً به شکل رگبارهای پراکنده خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: دمای هوا که از امروز تا بامداد دوشنبه روندی کاهشی خواهد داشت، در روزهای شنبه تا دوشنبه، شرایط را برای تشکیل مه، بخصوص در اوایل روز، تشدید می‌کند.