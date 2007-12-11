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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۴:۳۴

نرم افزار فرهنگ لغت صوتی تلفن همراه ساخته شد

نرم افزار فرهنگ لغت صوتی تلفن همراه ساخته شد

یک مهندس ایتالیایی نرم افزاری طراحی کرده است که می تواند با کمک یک سیستم صوتی معنی 55 هزار واژه را از طریق تلفن همراه بیان کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مهندس ایتالیایی به نام "جانی بنه دتو" به تازگی نرم افزاری را توسعه داده و به ثبت رسانده است که می تواند از طریق تلفن همراه در خصوص معنی یک واژه و نوع استفاده از واژگان ناشناخته توضیح دهد.

در حقیقت این نرم افزار می تواند در حدود 55 هزار واژه را در خود ذخیره کرده و از طریق یک سیستم تشخیص صدا این واژگان را جستجو کند.

فضای حافظه این نرم افزار 10 مگابایت است و بنابراین کاربر می تواند آن را وارد کارت حافظه تلفن همراه کند.

براساس گزارش وب نیوز، کاربر با استفاده از این نرم افزار می تواند معنی یک اصطلاح ناشناخته را از تلفن همراه خود بپرسد.

در این سیستم کاربر با صدایی واضح و رسا واژه مورد نظر خود را در میکروفن تلفن همراه بیان می کند. پاسخ می تواند با انتخاب کاربر از دو روش دریافت شود. یکی از این روشها به صورت متنی مثل دریافت از راه "پیام کوتاه" بوده و دیگری یک پیام صوتی است که معنی واژه را به کاربر توضیح می دهد.

این نرم افزار روی تمام انواع تلفن همراه نسل جدید و رایانه های جیبی قابل نصب است و می تواند به تمام زبانهای اروپایی ارائه شود.

کد مطلب 602611

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