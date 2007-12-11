به گزارش خبرگزاری مهر، روابط موسسه فرهنگی هنری صبا وابسته به فرهنگستان هنر اعلام کرد همزمان با گشایش نمایشگاه و کارگاههای تخصصی گنجینه هنرهای از یاد رفته ایران در 20 رشته تخصصی، برای اولین‌بار چهار اثر سیاه‌قلم از استاد حاج مصورالملکی که تاکنون در جایی دیده نشده و به نمایش درنیامده رونمایی خواهد شد.

استاد مصورالملکی از استادکاران بنام و نقاشان سنتی معاصر بود که هم اکنون گنجینه‌ای از آثارش زینت‌بخش میراث هنر معاصر از اواخر قاجاریه تا چند دهه پیش است. موسسه صبا همزمان با برپایی نمایشگاه،‌ کارگاههای تخصصی هنرهای سنتی، نشست‌های پژوهشی و نمایش فیلم‌های مستند، در پی احیاء جریانی تازه از هنرهای سنتی، آئینی،‌ قومی و اقلیمی ایران است.

نمایشگاه گنجینه هنرهای از یاد رفته ایران به همراه نمایشگاه مروری بر آثار نقاشی و معماری مهندس میرحسین موسوی و نمایشگاه نقاشان نوگرای قرقیزستان 26 آذرماه همزمان در مؤسسه فرهنگی هنری صبا برگزار می‌شود.