هفت فیلم بخش مسابقه جشنواره برلین اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد ارول موریس در فیلم مستند "رویه عملیاتی استاندارد" به مسئله نقض حقوق بشر در زندان ابوغریب عراق می‌پردازد و فیلم موفق و پرفروش برزیلی "یگان ویژه" درباره نبرد خشونت‌بار میان دار ‌و ‌دسته‌های تبهکار و نیروهای پلیس در ریودوژانیرو است.





دانیل دی لوئیس در صحنه‌ای از فیلم "خون بپا می‌شود"

دانیل دی لوئیس ستاره "خون بپا می‌شود" با این فیلم برای ششمین بار در برلین و برای پنجمین بار در بخش مسابقه این جشنواره شرکت می‌کند. پیش از این فیلم‌های "به نام پدر" 1994، "بوته آزمایش" 1997، "مشتزن" 1998 و "دار و دسته نیویورکی" 2003 این بازیگر 50 ساله بریتانیایی در بخش مسابقه جشنواره برلین نمایش داده شد است. "ترانه عاشقانه جک و رز" به کارگردانی همسرش ربکا میلر نیز در بخش پانوراما جشنواره سال 2005 حضور داشت.

هفت فیلم نخست بخش مسایقه جشنواره برلین امسال جدا از اینکه به واسطه درونمایه‌های تلخ مانند فساد، سوء استفاده نظامی و تاثیرات پایدار حرص انسانی با هم اشتراک دارند، در مضامینی نظیر مبارزه بی‌امان انسان با رنج، بیماری و مرگ نیز با هم مشترک هستند.

فرناندو ایمبک، کارگردان مکزیکی در فیلم "دریاچه تاهو" داستان نوجوانی 16 ساله را روایت می‌کند که با رنج ناشی از مرگ ناگهانی پدرش دست و پنجه نرم می‌کند و دوریس دوری فیلمساز آلمانی با فیلم "شکوفه‌های گیلاس" در بخش مسابقه برلین حضور دارد. این فیلم درباره مردی مبتلا به سرطان است که پس از مرگ غیرمنتظره همسرش به حقایقی درباره او پی می‌برد.

وانگ زیائوشوای، کارگردان چینی که سال 2001 با فیلم "دوچرخه پکن" برنده جایزه خرس نقره‌ای شد، با فیلم "به عشق اعتماد داریم" به برلین بازگشته است. فیلم او درباره مادری است که سرطان دارد و برای نجات فرزند بزرگ خود دست به اقدامی نامتعارف می‌زند.

دامین هریس در فیلم "باغ‌های شب" سرنوشت دو بچه را دنبال می‌کند که ربوده می‌شوند و برای 10 سال در اسارت هستند. آنها پس از آزادی در خیابان‌ها به حال خود رها می‌شوند و باید از خودشان دفاع کنند. در این فیلم ایوان راس، تام آرنولد و جان مالکوویچ نقش‌آفرینی می‌کنند.

"کاتین"، تازه‌ترین ساخته آندری وایدا فیلمساز تحسین‌شده لهستانی درباره قتل عام حدود 22500 نظامی و غیرنظامی به دست نیروهای شوروی در 1940، در بخش خارج از مسابقه جشنواره فیلم برلین به نمایش درمی‌آید. او سال گذشته جایزه خرس طلایی افتخاری جشنواره فیلم برلین را دریافت کرد.

پنجاه و هشتمین دوره این جشنواره معتبر از هفت تا 17 فوریه 2008 (پنجشنبه 18 تا یکشنبه 28 بهمن‌ماه 86) در آلمان برگزار می‌شود. مرور فیلم‌های لوئیس بونوئل دیگر بخش ویژه جشنواره امسال است. ضمن اینکه فرانچسکو رزی فیلمساز صاحبنام ایتالیایی با دریافت جایزه خرس طلایی افتخاری جشنواره مورد تقدیر قرار می‌گیرد.