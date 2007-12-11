تشکیل سازمان مدیریت بحران در آزمایشی 5 ساله

مهندس حسین باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص لایحه تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور افزود: این لایحه درمجلس به تصویب رسیده و مراحل نهایی خود را طی کرده است و در حال حاضر نیز در انتظار رای نمایندگان مجلس در مورد زمان اجرای آزمایشی آن است.

وی خاطر نشان کرد: این لایحه در دستور کار مجلس قرار دارد و طی فردا و یا یکشنبه هفته آینده در صحن علنی به رای گذاشته می شود.

رئیس ستاد حوادث غیر مترقبه وزارت کشور تاکید کرد: مدت زمانی که برای اجرای آزمایشی سازمان مدیریت بحران در لایحه آمده 3 ، 5 ، 7 و 10 سال است و براساس رایزنی های به عمل آمده ، به احتمال زیاد نمایندگان با اجرای آزمایشی آن به مدت5 سال، موافقت خواهند کرد.

وی گفت: مشکلات ما در زمینه بحران در کشور تا کنون در ارتباط با مسائل مدیریتی بوده است و امیدواریم با ایجاد سازمان مدیریت بحران بتوانیم مدیریت بر بحران داشته باشیم.