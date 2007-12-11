اعلام برنامه جبهه متحد قبل از معرفی نامزدها / اعضای مرضی الاطراف نامزد انتخابات نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه نشست خبری جبهه متحد اصولگرایان که صبح امروز برگزار شد علی اصغر زارعی عضو جبهه متحد اصولگرایان به نمایندگی از رایحه خوش خدمت در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برنامه اصولگرایان برای مجلس هشتم چیست، اظهار داشت: برنامه اصولگرایان در مجلس هشتم صرفا نسبت به انتخاب مصادیق نبوده است بلکه بر اساس دستور العمل جبهه متحد کمیته ای تشکیل شده تا با انجام کار کارشناسی قبل ازمعرفی مصادیق برنامه ای برای جبهه متحد در مجلس هشتم تنظیم کند.

برنامه جبهه متحد قبل از معرفی نامزدها اعلام می شود

وی با بیان اینکه برنامه کارشناسی جبهه متحد اصولگرایان برای انتخابات مجلس هشتم قبل از معرفی کاندیداهای این جبهه در دی ماه ارائه خواهد شد، تصریح کرد: این برنامه در چارچوب چشم انداز بیست ساله توسعه کشور و سیاست های کلی با کار کارشناسی در مباحث فرهنگی، سیاسی، اقتصاد واجتماعی در حال بررسی است که در دی ماه ارائه خواهد شد.

زارعی ابراز عقیده کرد که در انتخابات مجلس هشتم باید بیش از تلاش برای معرفی مصداق ها به دنبال اهداف مجلس هشتم در جهت ارتقاء کشور باشیم.

در ادامه شهاب الدین صدر دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان در پاسخ به سئوالی در ارتباط با برنامه نامزدهای اصولگرا برای انتخابات مجلس هشتم گفت: در حال حاضر کمیته ای برای تدوین برنامه های نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان در مجلس هشتم تشکیل شده است چرا که یکی از عمده مشکلات انتخابات گذشته قول هایی بود که نامزدها به مردم می دادند اما طی چهار سال نمایندگی خود به آن عمل نمی کردند.

بنا بر این گزارش، صدر تصریح کرد: باید در برنامه های تدوینی موقعیت های حوزه های انتخابیه و توانایی موجود در کشورلحاظ گردد و پس از آن برنامه ای بر مبنای ارزش های موجود و در راستای چشم انداز و برنامه پنج ساله در حوزه وظایف نمایندگان مجلس ارائه گردد.

صدر در پاسخ به سئوالی درخصوص اینکه آیا در جبهه متحد اصولگرایان به دنبال مقایسه عملکرد مجلس ششم و هفتم هستیم یا خیر، اظهار داشت: تا کنون این کار به صورت جدی در جبهه متحد اصولگرایان دنبال شده است.

همچنین علیرضا زاکانی نماینده اصولگرایان تحول خواه در جبهه متحد در پاسخ به این سئوال گفت: در خصوص عملکرد مجلس هفتم کار جدی انجام شده است، چرا که این مجلس توانست با توجه به شعارهایی که قبل از تشکیل خود به مردم داده بود در راستای اهداف تنظیم شده حرکت کرده و اقداماتی در جهت توسعه برداشتن موانع و شرایط ناگوار از جامعه و ممانعت از فشار به اقشار مردم از جمله ضعیفان کار جدی انجام دهد.

وی ادامه داد: مهمترین کارهایی که مجلس هفتم انجام داده کاهش سود بانکی، مبارزه با فساد اقتصادی، لایحه ارتقاء سلامت اداری، پولشویی ، 206 سرفصل مبارزه با مفاسد اقتصادی که هم اکنون 52 پرونده آن در حال پیگیری است لذا می توان گفت که با تهیه منشوری از کارهای صورت گرفته در مجلس هفتم می توان عملکرد این مجلس را به مردم ارائه کرد.

شهاب الدین صدر دبیر جبهه متحد اصولگرایان نیز در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره اینکه وجود طیف نزدیک به دولت در جبهه متحد و عدم اقبال مردم از این طیف در انتخابات شوراها نمی تواندمشکلاتی برای جبهه متحد ایجاد کند، خاطر نشان کرد: آنچه برای ما مهم است حرکت در راستای مبانی اصولی به معنای دفاع از ارزش ها و انقلاب است. لذا ما هم به تبع دفاع رهبر معظم انقلاب از دولت ها به عنوان اصولگرا مدافع دستگاه های نظام به صورت جدی هستیم.

همکاری با رایحه خوش خدمت نقطه مثبتی برای جبهه متحد است

دبیر اجرایی جبهه متحد اصوگرایان تصریح کرد: همکاری با گروهی که نامزد آن در انتخابات ریاست جمهوری حائز بیشترین آرا درکشور شده ، نقطه مثبتی برای جبهه متحد اصولگرایان محسوب می شود.

صدر خاطر نشان کرد: جمع بندی هایی که از جامعه به دست آمده نشان دهنده این است که مردم رویکرد و نگاه مثبت و جدی به جریان اصولگرایی دارد اما تفرقه وشکافی که در انتخابات شوراها بین این طیف بوجود آمد باعث عدم اقبال حداکثری شد که برای رفع آن سازوکار جبهه متحد شکل گرفت.

در ادامه زاکانی در پاسخ به سئوالی دیگر مبنی بر اینکه مبانی اقتصادی جبهه متحد اصولگرایان به چه شکل تنظیم شده است، گفت: تاکید ما در مبانی اقتصادی ایجاد کارآیی وتولید ثروت در جامعه و توجه خاص به توزیع مناسب آن است.

اختلافی بین دولت و مجلس بر سر چشم انداز وجود ندارد

وی افزود: هیچ اختلافی میان مجلس و دولت بر سر چشم انداز نیست بلکه موارد کارشناسی به صورت طبیعی این شائبه را بوجود آورده است بنابراین به دنبال آن هستیم تا مجلس استقلال رای خود را در عین اینکه مقابل هیچ کدام از دو قوای دیگر قرار نمی گیرد حفظ کند و خدا نکند که منافع و مصالح ملی و نظرات کارشناسی تابع خطوط سیاسی شود.

رایزنی جبهه متحد با سایر اصولگرایان نتایج مثبتی داشته است

همچنین علی اصغر زارعی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه چه گروه هایی تا کنون به جبهه متحد پیوسته اند گفت: جدای از سه ضلع اصلی جبهه متحد با سایر گروه های اصلاح طلب وارد مذاکره شده و تا کنون دستاوردهای مناسبی کسب شده است.

وی ادامه داد: رایزنی ها با آقایان لاریجانی، قالیباف و رضایی به عنوان چهره های شناخته شده اصولگرا و سایر گروه های اصولگرای خارج از جبهه نتایج مثبتی را در بر داشته است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا اتحاد ملی تنها با حضور جبهه متحد در جامعه موفق می شود و اینکه چرا عملکرد سایر گروه های سیاسی را نفی می کنید، گفت: در واقع هر گروهی که رویکردی انقلابی داشته باشد ما آن را نفی نمی کنیم بلکه تنها نافی گروه هایی هستیم که ارزش ها را به نگاه لیبرال دموکراسی نگریسته و قصد ساختار شکنی در نظام را دارند.

با تندروها مخالفیم

صدر در پاسخ به همین سئوال اظهار داشت: در حقیقت اتحاد ملی وانسجام اسلامی تنها با اصولگرایان محقق نمی شود بلکه معتقدیم با توجه به شرایط موجود کشور تمام نیروهای داخل نظام باید این جریان را پیش ببرند و ما تنها با برخی گروه های تندرو که به دنبال مصادره آرای دشمن و عبور از خطوط قانون اساسی هستند مخالفیم.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا اکثر اعضای گروه 6+5 خود نامزد حضور در انتخابات مجلس هشتم هستند گفت: بر اساس دستورالعمل جبهه برای شورای 11 نفره هیچ کدام از این افراد نمی توانند در انتخابات مجلس هشتم نامزد شوند مگر در شرایط خاص که اگر بر خلاف آن عمل شوود جایگزینی برای این افراد انتخاب خواهد شد.

هیچ کدام از اعضای مرضی الاطراف نامزد انتخابات نیستند

صدر تاکید کرد که هیچ کدام از اعضای گروه مرضی الاطراف جبهه های متحد اصولگرایی در سراسر کشور نامزد انتخابات مجلس هشتم نخواهد بود.

همچنین زاکانی در توضیح دستور العمل جبهه متحد برای نامزدی اعضای این جبهه در انتخابات اظهار داشت: 6 نفری که برای استانها تصمیم می گیرند غیر از شش نفر مرکزی در تهران حق شرکت در انتخابات مجلس هشتم از مرکز تصمیم گیری را ندارند بلکه می توانند از سایر شهرستانها نامزد شوند.

وی تصریح کرد: شرایط نامزد شدن اعضای گروه شش نفره در شهرستانها در دو صورت که مانع کار این جبهه نشده و مانع کار در مرکز نباشند بدون مشکل است اما برای رعایت انصاف در خصوص حوزه انتخابیه مورد نظر نیز نمی تواند تصمیم بگیرند.

هزینه های انتخاباتی جبهه متحد را اعلام می کنیم

زاکانی در پاسخ به این سئوال که آیا هزینه های انتخاباتی را به صورت شفاف اعلام خواهید کرد یا خیر، تصریح کرد: معتقدیم که باید هزینه های انتخاباتی به صورت شفاف و برای آگاهی مردم اعلام شود اما در بحث هزینه ها با شکل گیری ائتلاف مقداری از گروه حامی نامزد و بخشی از ستادهای فردی تامین خواهد شد.

وی با بیان اینکه قانون تصویب شده در ارتباط با تبلیغات از سوی مجلس شورای اسلامی مطمئنا هزینه های انتخاباتی را در انتخابات مجلس هشتم کاهش خواهد داد، تاکید کرد: هیچ گونه وام دولتی به نمایندگان در انتخابات آتی تعلق نخواهد گرفت.