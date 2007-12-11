اجراهای اقماری برای تحقق شعار "تئاتر برای همه" است

شهرام کرمی در این باره به خبرنگار مهر گفت: "امسال برای اینکه بتوانیم شعار "تئاتر برای همه" را اجرا کنیم، برای اولین بار بخشی با نام "اجراهای اقماری" را به اجراهای نمایش‌های خیابانی جشنواره تئاتر فجر اضافه کردیم که در آن شش گروه در اماکنی نظیر کارخانه، پادگان، مراکز تجاری و مراکز عمومی به اجرا خواهند پرداخت."

وی افزود: "امسال در جشنواره تئاتر فجر و بخش تئاتر خیابانی اتفاقات بسیار خوبی به صورت پراکنده در سطح شهر تهران روی می دهد و 35 گروه نمایشی متشکل از بهترین گروههای تهرانی و شهرستانی بیش از 160 اجرا در 12 بوستان، ایستگاه مترو و اماکن دیگر سطح شهر تهران خواهند داشت."

کرمی درباره دلایل اجرا نشدن نمایش‌های خیابانی در فصول پائیز و زمستان توضیح داد: "ما می‌خواستیم روند اجراهای فصلی را ادامه دهیم که میسر نشد. زیرا بخشی از مشارکت‌های ارگان‌های دیگر محقق نشد و از طرفی زمستان و جشنواره تئاتر فجر باعث شد تمرکز خود را روی هر چه بهتر برگزار کردن جشنواره بگذاریم. سعی می‌کنیم از بهار آینده اجراهای فصلی ادامه داشته باشد."

مدیر دفتر تئاتر خیابانی با اشاره به تدوین آئین‌نامه تئاتر خیابانی گفت: "تدوین آئین‌نامه تئاتر خیابانی مراحل نهایی خود را پشت سر می‌گذارد و در آن موضوع دستمزد گروههای تئاتر خیابانی نیز مطرح شده که در صورت تأیید آن از سوی مدیر کل هنرهای نمایشی یکی از بزرگترین دغدغه‌های هنرمندان این بخش از تئاتر برطرف خواهد شد."