کاهش خطر سکته مغزی در مبتلایان به آرتریت روماتوئید با طب سوزنی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، این مطالعه نشان می‌دهد که یک دوره درمان با طب سوزنی ممکن است سطح پروتئین‌های التهابی خون به نام سیتوکین‌ها را که با بیماری قلبی مرتبط هستند و علت شماره یک مرگ در افراد مبتلا به آرتریت روماتوئید هستند را کاهش دهد.

دکتر «هانگ-رونگ ین»، محقق ارشد از دانشگاه پزشکی چین در تایوان، می‌گوید: «التهاب یک فاکتور پیش‌بینی‌کننده ثابت و مستقل بیماری‌های قلبی عروقی در مبتلایان به آرتریت روماتوئید است. فشار خون ناپایدار و پروفایل لیپیدی دو عامل خطر برای سکته مغزی ایسکمیک هستند و طب سوزنی مزیت کنترل هر دو را دارد.»

سکته مغزی ایسکمیک در اثر لخته شدن خون در مغز ایجاد می‌شود.

برای این مطالعه، محققان پایگاه داده بیش از ۲۳۰۰۰ بیمار آرتریت روماتوئید در تایوان را بررسی کردند.

این داده‌ها شامل نزدیک به ۱۲۳۰۰ بیمار بود که بین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۰ تحت درمان با طب سوزنی قرار گرفته بودند.

اکثریت قریب به اتفاق (۸۷٪) با طب سوزنی دستی تحت درمان قرار گرفتند. ۳ درصد تحت درمان با طب سوزنی الکتریکی قرار گرفتند که در آن الکترودی که پالس الکتریکی پایینی تولید می‌کند به سوزن متصل می‌شود و ۱۰ درصد هر دو درمان را دریافت کردند.

بیماران تا سال ۲۰۱۱ تحت نظر بودند.

خطر سکته مغزی براساس سن بیماران و وجود همزمان چند بیماری افزایش یافت. به عنوان مثال، خطر سکته مغزی در افرادی که فشار خون بالایی داشتند دو برابر افراد با فشار خون طبیعی بود و بیماران دیابتی ۵۸ درصد بیشتر در معرض خطر سکته مغزی بودند.

از بین افرادی که طب سوزنی دریافت کردند، ۳۴۱ نفر در طول دوره مطالعه دچار سکته مغزی شدند، در حالی که ۶۰۵ بیمار در گروه دیگر که تحت درمان با طب سوزنی نبودند دچار سکته مغزی شدند که نشان می‌دهد طب سوزنی منجر به کاهش ۴۳ درصدی خطر سکته مغزی می‌شود.

محققان بر انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه تاکید دارند.