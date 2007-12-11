به گزارش خبرنگار مهر، در نشست خبری گردهمایی گنجینه های از یاد رفته هنر ایران که امروز سه‌شنبه 20 آذر در سینماتک موسسه فرهنگی هنری صبا برگزار شد، بهمن نامور مطلق هنرهای سنتی را بخشی مهم از هویت ملی دانست و گفت: "هدف ما از برگزاری این همایش ضبط و ثبت هنرهای در حال فراموشی، حمایت و تشویق هنرمندان پیشکسوت و جوان بوده و در همین راستا نیز از 14 بازمانده هنرهای اصیل تجلیل می شود."

وی در ادامه افزود: "تهیه، تدوین و چاپ نقشه و دانشنامه هنرهای سنتی، آسیب شناسی و مطالعه هنرهای در حال انقراض و یافتن راهبردهای کاربردی برای احیا هنرهای اصیل از دیگر اهداف ما در برگزاری این همایش است. در واقع فعالیت برای این همایش از دو سال پیش آغاز و نزدیک به 10 پیش‌همایش در شهرستان‌ها و استان‌های فراموش شده کشور برگزار شده است."

دبیر کل فرهنگستان هنر با اشاره به دائمی شدن دبیرخانه این گردهمایی افزود: "نتیجه این نشست‌ها و بررسی‌ها ما را به این نتیجه رساند که در سطح کشور بازنگری هنرهای سنتی یک ضرورت حتمی است و نیاز به یک بازسازی و بازنگری برای ساماندهی هنرهای سنتی داریم. در حالی که برخی کشورها با قدمت کمتر هنرهای ملی خود را در سطح جهان گسترش داده‌اند، ما به این هنرها توجه نکرده‌ایم."

محسن زارع، مدیر عامل موسسه فرهنگی هنری صبا، نیز در ادامه نشست گفت: "همزمان با برگزاری این همایش نمایشگاه، کارگاه، جشنواره فیلم های مستند و میزگرد هم خواهیم داشت. در نمایشگاه مجموعه ای از 15 نفر از مجموعه داران خصوصی، آثار 11 موزه دولتی و آثار هنرستان هنرهای تجسمی پسران جمع آوری شده و در معرض نمایش قرار می گیرد."

وی گفت: "در میان این مجموعه آثاری از مصورالملکی و میرزا آقا امامی قرار دارند که در نگارخانه های آئینه، خیال شرقی و نگارخانه ملی ایران به نمایش درمی‌آیند. در کنار نمایشگاه 18 کارگاه آموزش در 17 رشته به مدت 20 روز در صبا برگزار می‌شود. در جشنواره فیلم‌های مستند هنرهای از یاد رفته نیز 16 فیلم از هفت کارگردان به نمایش درمی‌آید. دو نمایشگاه مروری بر نقاشان معاصر قرقیزستان و مروری بر نقاشی‌ها و معماری میرحسین موسوی همزمان با نمایشگاه اصلی برپا می‌شود."

مهدی مکی‌نژاد، دبیر علمی همایش گنجینه‌های از یاد رفته هنر ایران در ادامه این نشست گفت: "30 کتاب با عنوان "گنجینه سیمرغ" برای شناساندن هنرهای اصیل ایرانی پژوهش و تالیف شده است. در زمان برگزاری همایش نیز از میان 131 مقاله ارسال شده به دبیرخانه 31 مقاله برای سخنرانی انتخاب و 55 مقاله از این تعداد نیز در کتاب خلاصه مقالات ارائه خواهد شد. "

علیرضا اسماعیلی، مدیر انتشارات گنجینه های از یاد رفته هنر ایران در این نشست با اشاره به انتشار 30 کتاب به عنوان مرجع هنرهای سنتی ایران گفت: "یکی از این کتاب‌ها به نام "نمدهای ایرانی" نوشته محمود جوادی‌پور است که بعد از 40 سال تالیف به دلیل سنگین بودن هزینه چاپ، با همکاری میراث فرهنگی و فرهنگستان هنر به مرحله انتشار می رسد."

همایش گنجینه‌های از یاد رفته هنر ایران روزهای 25، 26 و 27 آذرماه در موسسه صبا و مجموعه فرهنگی آسمان برگزار می‌شود.