مسابقات والیبال بانوان جام دوستی در تبریز در حال برگزاری است

فهیمه منافی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به شروع مسابقات والیبال بانوان جام دوستی، افزود: به مناسبت دهه مبارک فجر مسابقات والیبال بانوان رده سنی آزاد با حضور ۱۵ تیم از صبح پنجشنبه با ۹ بازی استارت خورده است.

مربی و مالک باشگاه والیبال منافی عنوان داشت: سعی داریم بازیکنان و مربیان علاقه مند به رشته والیبال را شناسایی و به نوعی به ایشان کمک کنیم تا دیده بشوند و در کنار هم بدون هیچ دغدغه‌ای کار کنند و همچنین از استعدادهای برتر شهر تبریز بهره بریم.

منافی با بیان اینکه قصد داریم با شناسایی نفرات برتر والیبال استان فصل بعد با یک تیم قدرتمند در لیگ دسته یک حاضر شویم، اذعان داشت: این مسابقات در مرحله مقدماتی و دوره‌ای، چهار گروه چهار تیمی به رقابت خواهند پرداخت و در مرحله رده بندی ۴ تیم به صورت ضربدری مسابقه خواهند داد.

وی با اشاره به اینکه مجوز خودمان را مستقیماً از خود مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان دریافت کردیم، اظهار کرد: با هماهنگی با حبیب ستوده نژاد مجوز برگزاری این مسابقات را دریافت کردیم و از داوران دارای کارت داوری خارج از داوران هیأت والیبال استان در مسابقات استفاده می‌کنیم.

منافی توضیح داد: برای کمک به حضور تیم‌ها در این رقابت‌ها لباس رایگان دادیم و نزدیک به یک صد و پنجاه میلیون تومان هزینه کردیم که به این هزینه کرد افتخار هم می کینم چرا که برای کمک به والیبال استان صرف شده است.

وی تیم‌های حاضر در این مسابقات را به ترتیب ماهان الف، ماهان ب، ارجمند الف، ارجمند ب، منافی الف، منافی نوین، منافی ب، اورهان تبریز، سامان تبریز، نوین گوگان، دکتر فهیمی، اولدوز اسکو، نیکان تبریز، نیکان آینده ساز و نیرومند ایلخچی معرفی کرده و بیان داشت: ۳ تیم از شهرستان‌های استان و ۱۲ تیم از تبریز هستند.

مربی والیبال بانوان تبریزی یادآور شد: مسابقات در مرحله دوره‌ای در سالن آتش نشانی جنب پمپ گاز وادی رحمت برگزار شده و مسابقات رده بندی و فینال در سالن ورزشی شهر جنب لاله پارک تبریز برگزار خواهند شد.

وی با بیان اینکه از تیم‌های برتر با لوح و کاپ قهرمانی تجلیل خواهد شد، اذعان کرد: به نفرات تیم‌های برتر جوایز نقدی نیز اهدا خواهد شد.

منافی در خصوص تأمین هزینه‌های مسابقه بیان داشت: به کمک یک خیر ورزشی برخی از هزینه‌های برگزاری این مسابقه را تأمین کردیم تا روز ۱۰ اسفند ماه که بازی فینال برگزار خواهد شد مسابقه قابل قبول و با شکوهی شاهد باشیم.

وی در مورد شرایط تیم‌های حاضر در مسابقات گفت: تیم‌ها که متشکل از ۱۲ نفر می‌باشند باید ۴ نفر در رده سنی نوجوانان داشته باشند و همچنین در این رقابت‌ها بازیکنان دعوت شده به تیم ملی نیز حضور دارند که جذابیت تماشای این بازی‌ها را دوچندان می‌کند.

منافی در پاسخ به این سوال که عامل اصلی موفقیت یک تیم را در چه چیز می‌دانید؟ افزود: عامل موفقیت یک تیم در مسابقات را بیشتر از توان فنی بازیکنان و تجربه آنان به نوع مدیرت و تلاش کادر فنی مرتبط می‌دانم.

مالک باشگاه منافی در مورد حضور بانوان در مسابقات والیبال گفت: حضور و تماشای مسابقات برای بانوان عزیز بلامانع بوده و منتظر حضور آنها در سالن ورزشی هستیم.