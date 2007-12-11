مسئولین طنز را جدی بگیرند / طنزپردازان اصفهانی در صدر

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعبدالجواد موسوی - دبیر جایزه - در جمع خبرنگاران در تالار اندیشه حوزه هنری گفت: اگر در طول سال از کتابهای طنز تقدیر می شد ما رغبتی به برگزاری کتاب طنز سال نداشتیم و در واقع این مراسم را به صورت نمادین برگزار می کنیم.

سید عبدالجواد موسوی عنوان کتاب سال طنز را عنوانی فرمایشی دانست و افزود: در ذیل این عنوان از شعرا، مترجمین، محققین، نویسندگان و داستان نویسان طنز که از سال 75 تا 85 در حوزه طنز توفیق داشته اند تقدیر می شود.

وی با اشاره به ارسال 276 اثر با 46 دفتر شعر، 40 ترجمه، 93 نثر، 22 تحقیق و 75 داستان به دبیرخانه کتاب سال طنز افزود: از اواسط تیرماه که فراخوان جشنواره را منتشر کردیم به همه ناشران کشور نامه زدیم و از آنها خواستیم آثار طنز چاپ شده خود را بین 10 سالی که ذکر شد برای ما ارسال کنند. اگرچه آثار رسیده به دبیرخانه، از لحاظ آثار کمی و کیفی قابل توجه بوده ولی همه آثار طنز منتشره در طول مدت زمان ساده شده را دربر نمی گیرد.

موسوی با بیان اسامی داوران جشنواره شامل منوچهر احترامی، هوشنگ مرادی کرمانی، مسعود کیمیاگر، اسدالله امرایی و محمدرضا ترکی ادامه داد: در حوزه شعر 2 نفر و در حوزه های دیگر بدون رده بندی به 3 نفر جایزه خواهیم داد. در بخش ویژه نیز از یک طنز پرداز کوشا تقدیر می شود. جایزه هر برنده 10 سکه بهار آزادی است.

وی همچنین استان اصفهان را از میان استانهای دیگر به لحاظ طنزپردازی و گرایش به طنزنویسی بسیار غنی ارزیابی کرد و گفت: بضاعت دفتر طنز برای برگزاری سالانه کتاب طنز ناچیز است و ادامه برگزاری این جشنواره در سالهای آتی، مشخص نیست.

وی تاکید کرد: عمران صلاحی تا وقتی زنده بود کسی نقد جدی روی آثار او ننوشت، بنابراین ضمن جلب توجه مسئولین به مقوله طنز، امیدواریم روزنامه نگاران این سبک را جدی بگیرند.

مراسم اهدای جوایز کتاب طنز سال 25 آذرماه در تالار اندیشه حوزه هنری و همزمان با شب شعر حلقه رندان برگزار می شود.