جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ دادرس که در مراسم تودیع سرتیپ حسینی و معارفه سرتیپ پوردستان به عنوان جانشین نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران سخن می‌گفت، موقعیت ژئوپولیتک،‌ برخورداری از انرژی روزافزون و جایگاه برتر و ممتاز ایران در منطقه خاورمیانه در کنار عواملی همچون اتحاد ملی، حضور پرشور و محکم مردم در تمام صحنه‌ها و پیوند ناگسستنی مردم و مسوولان با رهبر معظم انقلاب را رمز سربلندی و اقتدار ایران اسلامی دانست که هیچ قدرتی توان مقابله و ضربه زدن به آن را ندارد.

سرتیپ دکتر دادرس در مراسم تودیع سرتیپ حسینی ومعارفه سرتیپ پوردستان به عنوان جانشین نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان مطلب فوق گفت: موقعیت ژئوپولتیکی ، برخورداری از انرژی روز افزون و جایگاه برتر و ممتاز ایران در منطقه خاورمیانه در کنار عواملی همچون اتحاد ملی ، حضور پرشور و محکم مردم در تمامی صحنه ها و پیوند ناگسستنی مردم و مسئولین با رهبر معظم انقلاب را رمز سربلندی و اقتدار ایران اسلامی دانست که هیچ قدرتی توان مقابله و ضربه زدن به آن را ندارد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش توانمندی دفاعی و نظامی این نیرو در شرایط فعلی را بسیار پیشرفته و برابر با فن آوری های نوین نظامی دانست و ا ظهار داشت: ما در زمینه های مختلف نظامی در زمره کشورهای خلاق هستیم نه دنباله رو و با تکیه بر استعدادهای درونی واستفاده از تخصص و توان کارشناسان و متخصصان داخلی توانسته ایم در خصوص ساخت، تولید، بازسازی و بهینه سازی انواع تجهیزات و ادوات از جمله خودروهای نظامی فوق سنگین، سنگین و سبک، جنگ افزارها ، قطعات ومهمات به آمادگی و توانمندی دفاعی مطلوب برسیم.

فرمانده نیروی زمینی ارتش نیروی انسانی را مهمترین عامل اقتدار نیروی زمینی و مجموعه نیروهای مسلح عنوان کرد و افزود: هیچ حرکتی در منطقه از چشمان تیزبین مدافعین نظام دور نیست و سربازان، درجه داران، افسران و فرماندهان به عنوان سرمایه های ارزشمند انسانی با تلاش و فعالیت شبانه روزی وتوقع کم در برابر هر گونه سختی ومشکلاتی چون کوه استوار و با صلابت ایستاده اند.

سرتیپ دکتر دادرس در بخش دیگری از سخنان خود تقویت و پرداختن به توان روحی را نیز بخشی از توان دفاعی دانست و خاطرنشان کرد: بایاری خداوند و همت والای کارکنان در زمینه بازسازی و ساخت اماکن پادگان ها ، استراحت گاه های سربازی ، بیمارستان ها اقدامات و تلاش های خوبی به ویژه درمناطق مرزی و یگان های عملیاتی صورت گرفته است و در حال حاضر نیز یک میلیون متر مربع در دست ساخت و نوسازی داریم.

فرمانده نیروی زمینی در این مراسم ضمن تقدیر از زحمات و خدمات شایان توجه سرتیپ ستاد سید ناصر حسینی جانشین سابق نیروی زمینی، سرتیپ ستاد احمد رضا پوردستان را به عنوان جانشین فرماندهی این نیرو معرفی و منصوب کرد.

سرتیپ پوردستان از جمله فرماندهان لایق و شایسته نیروی زمینی است که با بیش از یکصد ماه حضور در مناطق عملیاتی و مرزی شمالغرب ، غرب و جنوب کشور و مجروحیت ناشی از صدمات دوران دفاع مقدس تاکنون مسئولیت های خطیری همچون فرماندهی تیپ 25 تکاور، لشکر 84 خرم آباد و 77 ثامن الائمه ، دانشگاه افسری امام علی (ع) ، مرکز آموزش پیاده شیراز ، فرمانده ارشد ارتش در استان های فارس و کهکیلویه و بویر احمد را بر عهده داشته و در حال حاضر دانشجوی دکتری در دانشگاه دفاع ملی است.