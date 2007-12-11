مصر در برابر زورگویی اسرائیل تسلیم نشود / تل آویو جنایتکار جنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، القدس العربی در واکنش به اعتراض رژیم صهیونیستی به مصر به سبب موافقت با عبور زائران فلسطینی بیت الله الحرام از گذرگاه رفح نوشت : گویی اسرائیل به تحمیل محاصره شدید یک میلیون و 500 هزار فلسطینی ساکن نوارغزه و کاهش سوخت و برق این منطقه بسنده نمی کند و باید مانع از سفر گروهی از حجاج فلسطینی که برای تهیه هزینه های حج از ضروریات زندگی خویش صرف نظر کرده اند، شود.

این روزنامه افزود: دولت مصر با بازگشایی گذرگاه رفح به روی حجاج فلسطینی بیت الله الحرام و نادیده گرفتن تمامی روشهای زورگویانه اسرائیل که بر خلاف ارزشهای حقوق بشر و قطعنامه های بین المللی است، یک اقدام پسندیده انجام داد.

واکنش "احمد ابوالغیط" وزیر امور خارجه مصر به اعتراض و مخالفت اسرائیل با بازگشایی گذرگاه رفح همان چیزی است که انتظار داریم یک وزیر که نماینده بزرگترین کشور عربی است،آن را انجام دهد.

القدس العربی در ادامه نوشت : ما در این روزنامه بسیار از دولت مصر و تسلیم آن در برابر روشهای زورگویانه اسرائیل که در بستن گذرگاه رفح بدون دلایل قانونی یا اخلاقی نمایان است، انتقاد کردیم، اما (اکنون) باید از این اقدام مصر تمجید کنیم و از این کشور می خواهیم که این اقدام را تا رفع کامل محاصره نوارغزه ادامه دهد.

روزنامه مذکور خاطرنشان کرد: خبرگزاریها هر روز قصه های دردناکی را از بیماران فلسطینی که در انتظار عبور از گذرگاه رفح هستند، نقل می کنند، اما دولت اسرائیل که به ادعای کشورهای اروپایی و آمریکایی، تنها دولت دموکراتیک در منطقه است به بهانه های واهی با عبور این بیماران فلسطینی از گذرگاه رفح برای درمان مخالفت می کند.

به نوشته این روزنامه، یک کودک فلسطینی مبتلا به سرطان که نمی تواند روی پاهای خود بایستد؛ چگونه می تواند خطری برای امنیت دولتی باشد که دارای بیش از 300 کلاهک هسته ای است و چهارمین صادرکننده سلاح در جهان به شمار می رود.

به گزارش مهر،القدس العربی در پایان نوشت : اسرائیل با محاصره نوارغزه و جلوگیری از ورود دارو و سوخت به این منطقه جنایت جنگی مرتکب می شود و این جنایات نباید بدون مجازات جامعه بین المللی که شعارهای حقوق بشر را سر می دهد، باقی بماند.

لازم به ذکر است وزیر امور خارجه مصر در پاسخ به اعتراض اسرائیل به خاطر بازگشایی گذرگاه رفح گفته بود: کسی که اعتراض دارد، اعتراض کند. چه این اعتراض پذیرفته شود یا پذیرفته نشود به ما مربوط نیست آنچه که به ما مربوط می شود پایبندی مان به این مسئله است که به شهروندان نوارغزه اجازه دهیم، مناسک حج را به جا آورند.

مصر هفته گذشته به دو هزار حجاج فلسطینی اجازه داد که برای سفر به عربستان از گذرگاه مرزی رفح(مرز نوارغزه و مصر) عبور کنند. اسرائیل از ژوئن سال جاری تا کنون به بهانه کنترل حماس بر نوارغزه گذرگاههای این منطقه را بسته است.